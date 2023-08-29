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社會 社會焦點 保障人權

老人互助會破產！繳30萬才拿回1千多　長者怒罵：沒接到通知

▲和美老人會破產今天發債權金。（圖／議員賴清美提供）

▲和美老人會破產今天發債權金。（圖／議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真夭壽！彰化和美鎮老人會互助會3年前宣告破產，仍積欠2,763名老人7.5億元，老人會資產經法院變賣，只剩下438萬元，由彰化地院選定破產管理人何崇民律師今日發放債權金，有人繳了30萬元只能拿回1千多元，但更令人氣憤的是「根本沒有收到通知」，何崇民強調，只要小組長持相關文件代領，他自掏腰包支付每人5元委託費。

▲和美老人會破產今天發債權金。（圖／議員賴清美提供）

議員賴清美一大早便前往老人會館前關心長輩領取債權金情形，她說，今天領到最多的才2,157元，也有一名資源回收長輩，繳了20多年會費，才拿回1200元。現場還有一名94歲阿嬤，到藥局領藥時，聽到另一名老人家說和美老人會在發錢，氣喘吁吁的到現場，甚至有長輩大罵「真的沒良心」、「連棺材本也要污」。

▲和美老人會破產今天發債權金。（圖／議員賴清美提供）

賴清美說，站在長輩旁邊看著他們繳了一輩子的錢，有的只能領回數百元，如果沒有來領還要辦理停存手續，光是停存費用就要300元，等於是被郵局或提存所拿走了，可領回的錢不就寥寥可數，而且今天還有好多被害長者都還沒到場，再怎麼少也是攢下的辛苦錢，她希望被害人都要來領。

▲和美老人會破產今天發債權金。（圖／議員賴清美提供）

賴清美說，有些還是撿資源回收來繳費、長輩們辛苦長期存下來繳以後要當棺材本用，現在什麼都沒有了，長輩們情何以堪，然到這些理、監事、會長們都沒有任何責任嗎，財產說剩多少就剩多少，他們說了就算嗎，政府能不能幫忙或集資更多錢，當作弱勢關懷他們，希望社會處可以協助關懷金和重陽禮金多一點金額讓長輩們可以感受到縣府社會的溫暖。

▲和美老人會破產今天發債權金。（圖／議員賴清美提供）

律師何崇民強調，到場簽結書或委託書都可以，也可以請小組長拿簽結書或委託書，並帶著身分證影本來代領也可以，接下來在31日及9月1日還有2天在原老人會分配債權金，「拜託大家一定要來領」。

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