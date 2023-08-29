醫師變身「檢舉魔人」！里長怨攤商都被迫收掉　彰基回應了

▲彰基附近被檢舉違停。（資料照／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院周邊道路，救護車、汽機車車水馬龍，險象環生，來往行人也相當的多，在路口還可看到「行人穿越道機車禁止通行」交通警告標示，周邊超難停車眾所周知，今年1到7月，警方告發的違規停車有近500件，里長蔡耀叁指出，疑似是一名彰基醫師不滿停車被驅趕化身「檢舉魔人」，搞得連攤商也收攤。

▲彰基周邊車水馬龍。（圖／ETtoday資料照）

蔡耀叁無奈的說，「做為一位地方里長連日來奔走想盡辦法，還是無法為其解決解套方案」，並指出，「不只違停被檢舉，還有人機車被夾3張取締紅單」，甚至還有騎樓攤商問題，對於政府政策非常非常失望。

蔡耀叁說，「這些騎樓攤商都已經營業數十年，卻因為彰基某位醫師不滿停車被驅趕，而被迫收攤，唯一依賴全家生計的收入攤位沒了？ 誰是兇手？是誰的過錯？逼迫他們走上社會邊緣，人與人的相處失去了信任及攻訐？我們的執法淪為幫兇、市民在怒吼」。

▲警方也在彰基針對違規開單。（圖／ETtoday資料照）

蔡耀叁說，事件發生在半年多前，彰基某位醫師因不滿停車被攤商驅趕，「這名醫師還拿手機拍下我、我也拿起手機拍下他」，不久攤商就被驅離、檢舉機車違停事件層出不窮。

彰化警方表示，今年1月到7月有480件，最多是騎樓，經了解是有部分報案，有經常性檢舉，分局受理均會派員到場處理，當然面對大量檢舉案件也會造成警力負擔。院方也指出，雖然是該位醫師的個人行為，但院方也會去了解事情的始末，若有其他壓力，也會給予相關協助。

▲彰基附近被檢舉違停。（資料圖／民眾提供，以下同）