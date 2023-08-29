機車在岸邊...彰化女外出失聯墜大排　漂8公里尋獲遺體

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有一名40多歲女子28日清晨騎機車外出失聯，家人連夜報案協尋，經警消調閱沿線監視器，發現她疑似在員林大排林厝里附近不明原因落水，消防局據報後漏夜進行地毯式搜索，29日上午再出動空拍機，終於在距離落水點8公里遠的埔心附近將人尋獲，但已經明顯死亡，後續交由檢警進一步相驗，釐清死因。

▲彰化消防搜救人員漏夜搜救落水女。（圖／消防提供，以下同）

昨日20時18分許，該名女子清晨出門後就失蹤，到晚上也沒返家吃晚餐，在員林大排岸邊發現有該名女子騎乘的機車，消防局據報後立即調閱周邊監視器，發現女子不明原因落水。

由於員林大排寬約35m，高6m、水深約80cm，消防局立即聯絡水利單位人員調整上游放水閘門以降低水位、架設照明設施、吊掛船艇，以徒步方式執行地毯式搜索，持續至夜間24時，考量現場救災安全，與家屬協調後今日再繼續搜尋。

今日上午8時，搜溺人員沿落水點再次加強搜尋，並出動空拍機2台協助搜索，編排義消騎乘機車進行沿線岸巡，經民眾通報在埔心鄉柳橋東路員大排發現該名溺水女子，集結人車進行下水救援，但女子已經死亡，經家屬確認，交由警方及家屬後續處理。

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