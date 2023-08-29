全台最高！高雄5.2m「紙糊大士爺」遶境　最兇鬼月祈福黑兔年順遂

▲小港龍湖廟已有228年歷史，廟方百年來接循古禮舉辦「大士爺祭典」，為小港極具特色的普渡法會。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

擁有228年歷史的高雄小港龍湖廟，為全台最早專祀大士爺（普渡公）的廟宇，廟方百年來皆循古禮舉辦祭典，今(29日)起一連三天登場。由國家級糊紙藝術師傅陳志良打造全台最高、最大5.2公尺座像，並因應60年「最兇鬼月」擴大辦理消災祈福祭典，保佑鄰里平安順遂。今日高雄市文化局、史博館、地方仕紳等人也到場見證，盼這項百年普度盛事能獲文化資產認證。

▲高雄市文化局、小港區公所、民代、廟方人員皆到場見證這項百年普度盛事。（圖／記者許宥孺攝）

小港龍湖廟，前稱「港仔墘龍湖廟」為高雄、台南地區唯一供奉大士爺的寺廟，龍湖廟主祀玄天上帝與大士爺，大士爺即俗稱的普渡公。民間相傳「大士爺」原為鬼王，被觀音佛祖感化後改邪歸正，在地官大帝赦罪的農曆7月，負責監督亡魂享領人間香火，渡化四生六道、無人祭祀的孤魂脫離苦海，因此有「焦面大士」、「面燃大士」、「普渡公」等稱號。另一說則是，大士爺為「觀音大士」的化身。

當年村民將「大士爺」恭迎回廟奉祀，大士爺當時就指示，每年農曆七月中元節要辦普度法會超渡孤魂野鬼，且需要神尊金身超渡，不過「大士爺」平日並未有金身，以令牌的形式展現。村民請示要如何雕塑？大士爺回說：「我長得不好看，雕塑金身恐會嚇到人，請紮紙師傅來， 我將現身讓他看。」

▲「大士爺」平日以令牌形式展現，僅普渡時由紮紙師傅打造神尊金身。（圖／記者許宥孺攝）

於是廟方找來小港「前望寺」（舊地名）紮紙師傅林嘉濟淨身靜坐等候，大士爺於半夜托夢給他，他夢境見一神祇「丈餘高，面如藍靛，髮似朱砂，臉佈七星，森白雙角，口吐火焰，金盔戰甲，背五方旗，坐元帥椅，頂現慶雲，並有觀音大士端坐其上」，猶如觀音大士另一法相「焦面大士」。龍湖廟的大士爺代代相傳都是紙糊的，且採坐姿，高達5.2公尺，如今由在地紙糊師父陳志良打造，已有30年精巧手藝。

▲小港龍湖廟紙紮「大士爺」，每年神尊金身都有些許不同。（資料圖／廟方提供）

今日廟方循百年古禮，於農曆7月14日至16日舉辦為期三天的大士爺祭典，科儀從中午12點開始，依序「迎大士」請大士爺巡境港仔墘聚落，庇佑合境平安，接著是返廟「安座」、由道長乘坐高空作業車進行「開光點眼」，晚上則會到小港漁港放水燈，指引海上孤魂上岸受供。該祭典是高雄小港地區極具特色的普渡法會，兼具傳統民俗與藝術價值的文化資產。

小港龍湖廟董事長李文洲表示，據內政部宗教團體記載，龍湖廟為臺灣本島極少數將「大士爺」登記為主祀神明的道教廟宇。大士爺與高雄小港居民的緣分，據學者查得史料指出，最早可溯及清朝乾隆年間，距今已有228年。百年來，廟方遵循傳統祭儀：串（貫）金、換衫、路頭帖、挫燈篙、迎大士（遶境）、安座、開光點眼、放水燈、公筵、五更早朝、燈篙豎旗、午供、打水狀、入醮、普渡、坐座與普施、恭送大士及安座等，提倡諸惡莫作，眾善奉行，必能得大士爺庇佑。

▲道長乘坐高空作業車進行開光點眼。（圖／記者許宥孺攝）

李文洲董事長補充，農曆7月15日中元節，在道教為地官大帝與大士爺壽誕；道教的中元普渡與佛教的盂蘭盆節意義相仿，均為普施餓鬼，發揚孝道精神，也是華人神鬼觀念、悼亡哲學及儒釋道融合的展現。廟方前2年配合政府防疫措施，縮小規模辦理祭典，今年恰逢防疫解封，再度延續百年傳統，恭請高5.2米的大士爺糊紙金身坐鎮普渡法會，並為因應60年最兇鬼月，擴大辦理消災祈福普渡祭典，祈求保佑黑兔年健康順遂。

▲小港龍湖廟「大士爺祭典」巡境港仔墘聚落，庇佑合境平安。（資料圖／廟方提供）

▲小港龍湖廟「大士爺祭典」，至小港漁港放水燈，指引海上孤魂上岸受供。（資料圖／廟方提供）