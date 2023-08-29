東森購物網「線上普渡祭」祈福3折起　滿額登記抽888樂透金

▲迎接中元節，東森購物網ETmall推出「線上普渡祭」活動，既方便又環保。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

環保意識抬頭與近年疫情影響下，「宮廟代客普渡」及「網路線上普渡」逐漸成為中元普渡的新選擇，東森購物網ETmall今年推出「線上普渡祭」，集結鎮瀾宮等知名宮廟的代燒消災服務，無論是委託宮廟代為祭拜，或是購買物品自行祭拜，都能符合民眾不同需求。此外也提供代辦寵物普渡、冤親債主代燒等多元化服務，預估今年線上普渡活動的購買熱潮將比去年同期成長20%。

為了響應政府的「環保祭祀3R」倡議尊敬、替代、少量，鼓勵消費者採取環保祭祀方式，東森購物網ETmall「線上普渡祭」活動，即日起至9月4日，祈福商品推出3折起超值折扣，除了用實惠價格表達心意，8月31日以前消費滿1,500元，還有機會參加抽獎，贏得豐厚的888樂透金，讓祈福體驗更加圓滿。

▲東森購物網ETmall推出「線上普渡祭」活動。

▲鎮瀾宮提供線上代辦中元普渡服務。

▲鎮瀾宮線上代辦寵物中元普渡，圖為過爐寵物項圈。

另外，東森購物網推薦鎮瀾宮中元普渡消災九品蓮花金代燒金紙服務，原價1,580元，優惠價799元；金發財金紙組合，包含高雄桂林聖母宮點燈及聖母媽祖綜合燈，原價800元，優惠價600元；命運好好玩 鬼月保庇草本除穢大全套，原價3,760元，優惠價1,880元，提供給選擇線上普渡的消費者。