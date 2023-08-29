恭喜！100幸運兒爽中「KKBOX門票」　9／2雄蛋嗨看22組大咖開唱

▲第18屆KKBOX風雲榜將有22組人氣歌手登台表演。（圖／KKBOX提供）

記者許宥孺／高雄報導

KKBOX風雲榜將於9月2日在高雄巨蛋登場，高市府與音樂串流品牌KKBOX聯手推出演唱會經濟對接方案「加食延暢＋」，加碼最後索票機會已於日前正式抽出50組（100位）幸運兒，同時也在官網公布精選的50家餐酒館及限定優惠。

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▲高市府加碼抽出50組KKBOX風雲榜門票，幸運兒出爐。（圖／高雄市經發局提供）

第18屆KKBOX風雲榜將有22組人氣歌手上陣演出，市府為服務廣大歌迷，在高雄市政府IG舉辦打卡送門票活動，經過一個禮拜，超過萬人留言分享，日前正式抽出50組共100張幸運得主，今天公布得獎帳號。請中獎者儘速私訊「高雄市政府官方Instagram」領取票券。

經發局長廖泰翔表示，市府與在地50家多元類型夜經濟特色店家合作，包含經典的餐酒館、宵夜、火鍋，官方索票成功的歌迷將會收到KKBOX官方電郵寄送的活動序號。歌迷憑兌換碼前往「加食延暢+」官網，兌換「加食延暢優惠PASS」，拿優惠PASS到50家「合作店家」即可兌換限定優惠。

▲歌迷憑「加食延暢優惠PASS」可獲得合作店家提供的限定優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

第18屆KKBOX風雲榜將由黃偉晉擔綱主持人，完整表演陣容包括 Faye 詹雯婷、G.E.M.鄧紫棋、imase、Jeff Satur、Karencici、Kimberley 陳芳語、MATCHA、MC HotDog 熱狗、Peder Elias、TRASH、U:NUS、五堅情 W0LF(S)、宇宙人、艾薇、林宥嘉、韋禮安、徐佳瑩、孫盛希 Shi Shi、陳華、理想混蛋、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治，集結22組人氣歌手輪番獻聲，為樂迷們熱力呈獻精彩絕倫的視聽饗宴。

▲歌迷拿優惠PASS到50家「合作店家」即可兌換限定優惠。（圖／高雄市經發局提供）