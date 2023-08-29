綠委稱郭台銘29萬連署「是問題嗎？」　籲支持者保護個資更重要

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024總統大選，並且展開連署，讓大選演變成四腳督局勢。對此，民進黨立委林俊憲表示，雖然聽到很多想幫郭董連署的聲音，還是要呼籲大家別費心了，各路牛鬼蛇神相挺、資源灑下去，29萬份會是問題嗎？保護個資更重要！

林俊憲昨上午透過臉書點評時事說，自己必須要道個歉，因為自己這幾個月一直在節目上說，郭台銘不會參選，畢竟他過去開芭樂票的經驗太多了，但看來那都是以前「年輕氣盛」，現在已經成為穩重的男人了，「我聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫他連署，幫郭董一圓選總統的夢，可千萬別讓他們失望！」

林下午受訪時則改口，雖然確實有聽到支持者想自發幫郭台銘連署聲音，「不過以民進黨的立場我們不會介入連署，我們也呼籲支持者不必要去介入郭台銘的連署，因為連署29萬份對郭董來講完全沒有問題，郭台銘有各路牛鬼蛇神、英雄好漢、地方派系在支持，而且郭董那麼有錢，連署完全不會是問題」。

林俊憲事後在臉書發文強調，各路牛鬼蛇神相挺、資源灑下去，29萬份會是問題嗎？「保護個資更重要！民進黨不會介入，但我們尊重所有人參選的權利，希望在野黨們也尊重！」