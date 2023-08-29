榮泰創數據：郭台銘選總統聲量飆增5倍　柯文哲「效益指標」墊底

▲郭台銘將以獨立參選人身分展開連署。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（28日）宣布展開獨立參選總統連署，引發網路熱議。數據分析公司榮泰創數據今（29日）發布「郭參選總統大選輿情」最新調查結果，揭露郭的網路聲量在8月22日至8月28日間暴增5倍，一舉躍升到最高聲量，民進黨總統參選人賴清德維持第二，民眾黨總統參選人柯文哲整周排名第三，28日單日聲量最低，而國民黨總統參選人侯友宜民調數字雖稍為回升，但網路討論度依舊不高。

榮泰創數據表示，觀察分析近一周（8月22日至8月28日）4位總統參選人的網路聲量，郭台銘因23日金門演說，基進黨員與挺郭支持者發生衝突互嗆，以及28日宣布投入參選，聲量暴增5倍之多，一舉躍昇最高聲量﹔賴清德則維持第二﹔柯文哲整週排名第三，不過28日單日聲量是4人最低，值得關注﹔侯友宜近期於各家民調數字雖稍微回升，但網路討論度依舊不高，較不受到網友青睞。

榮泰創數據指出，在郭台銘宣布參選之際，除了另外3位總統參選人外，前衛生署長楊志良、重啟核四公投領銜人黃士修意外聲量暴增也成焦點。該公司分析，郭台銘27日出席主流民意大聯盟新竹造勢，正式邀請楊志良加入他的智庫，不過楊志良致詞時語出驚人，稱現在社會家暴、自殺、自殘人數激增，原因是心情鬱卒，沒有辦法去修理總統蔡英文、陳建仁，所以去打老婆、打小孩，立即引發議論，延燒二天未歇，聲量攀至2萬5020則。

另外，榮泰創數據說明，郭台銘宣布將進行連署獨立參選總統，並由黃士修擔任競選辦公室發言人兼連署總顧問，黃士修過去爭議言行也被翻出，聲量攀高至1萬1635則，其中，包括2020年問北一女校慶陪聊天「有加S嗎」；2021年公投辯論時在電視意見發表會中嗆告發台電核能處長許永輝，還問「你身家安頓好了嗎？」

榮泰創數據表示，觀察分析近1個月4位總統參選人FB粉專社群，柯文哲因長期經營社群，目前FB粉專人數最多，約達212萬人，高居第一，不過，以近一個月的社群活耀度，卻是賴清德拔得頭籌，其綜合的效益指標（頁面績效指數，PPI）高達78%，每周粉絲增長率、互動率，以及每天貼文數都是4人之冠，顯示賴清德爭取年輕族群，強化社群與網路族群互動具初步成效。

對於柯文哲，榮泰創數據表示，柯文哲雖然臉書粉絲數最多，近期臉書的表現卻比其他3個總統參選人差，由圖表可以看出，柯文哲每週平均關注者增長、互動率、每天平均貼文數等指標都在中後段班，效益指標目前也在最後一名。該公司預告，面對郭台銘28日正式宣布參選總統，是否會對藍白陣營候選人或整體戰局造成衝擊，榮泰創數據將持續追蹤分析。

榮泰創數據補充說明，「效益指標」是一綜合性指標，其計算方式，是將「個人資料的增長」和「參與度指標」與數據庫中超過100萬個個人資料進行比較而來，數值從0％到100％，數值越高，表示粉絲增長和互動性表現越好。

▼榮泰創數據公布郭台銘參選總統的網路數據分析結果。（圖／榮泰創數據提供，下圖同）