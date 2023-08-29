逼柯侯上桌談判！揭郭台銘四腳督盤算　副手2考量

▲郭台銘耗費3個多月時間走訪基層，參加全台各地「類造勢」活動，終於在8月28日正式宣布獨立參選總統。



圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘28日正式宣布獨立參選，將啟動連署，明年總統大選可能演變成「四咖督」。本刊調查，郭陣營以達成百萬份連署為目標，進一步逼迫同屬在野的柯文哲、侯友宜陣營進行非綠整合，初步則規劃在北、中、南3地設立辦公室，作為連署作業指揮站，來串聯各地挺郭派，力拚衝高參選聲勢。

「今天，我宣布參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，要代表主流民意，整合藍白兩黨。」郭台銘28日選在總統府對面的張榮發基金會所在地召開記者會，致詞時情緒高昂地向在野陣營喊話，共同商議找出最適當的整合方式，「否則就是便宜民進黨總統參選人賴清德。」

▼郭台銘強調這3個多月，握過數萬雙勤樸的雙手，見到許多民眾渴望改變，因此號召藍白陣營坐下來整合。



自5月中旬爭取國民黨提名參選總統失利之後，郭台銘馬不停蹄地造訪基層，參加挺郭派議長與地方要角在各縣市舉辦的「類造勢」活動—主流民意大聯盟說明會，不僅炒熱聲勢也蓄積政治能量。經過3個多月的衝刺，郭終於宣布獨立參選，且掀牌地點就選在昔日國民黨中央所在地，凸顯他下架民進黨的決心。

▼聽到郭台銘投入總統大選，國民黨總統參選人侯友宜（圖）第一時間展現低調態度，表示對郭的部分言論不予置評。



郭陣營完成整軍備戰，宣示將啟動連署作業。按中選會期程，郭台銘須在9月13日至17日之間向中選會申請為總統被連署人，屆時郭搭檔的副手人選也要一併提出。但偏偏郭在記者會上，面對媒體追問副手議題，始終不鬆口，僅稱「我心中已有人選，時間到了再向外界報告。」並不急著掀出副手底牌。

對此，挺郭人士坦言：「至今還沒就副手人選做正式討論，連2019年原打算和前台東縣長黃健庭組成的『郭黃配』，郭營也是在郭決定參選的前一至二週才正式拍板。」以此類推，副手人選不無可能會等到送交表格前才出線。

▼面對郭台銘再次隔空喊話要整合，民眾黨回應展現自信，強調該黨總統參選人柯文哲（圖）是目前在野黨中最具實力者。



「選總統是多麼重大的事！怎麼會用『切香腸』方式來漸進處理？」一位不願具名的國民黨立委質疑，郭台銘遲不公布副手人選，目的在於墊高自己的身價，增加與侯友宜、柯文哲協商在野合作的籌碼，迫使大家上桌談判。

郭營人士則強調，郭台銘目前仍以勤跑基層、傾聽民意為首要目標，等到9月初參加完台中市、彰化縣造勢，第一輪全台走訪行程就算完成，「第二輪很快將啟動，行程以都會區為主，搭配各項政策論述，來爭取中間選民支持。」

該人士也透露：「內部傾向從互補性、專業度、有利後續在野整合等三大條件做綜合性評估。」他舉例，郭給外界的印象是霸氣總裁，因此副手或將考量能與之形象互補的女性；又郭出身新北市板橋，副手盡量以出身南部者為優先，藉此讓支持者的族群拓展到最大化。



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