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郭台銘衝百萬連署！　最少要花20億

郭陣營初步規劃在北、中、南3地設立辦公室，作為連署指揮站。圖為挺郭支持者所提供，位於新北市板橋區館前西路一帶的獨棟5層樓建築內部狀況。

▲郭陣營初步規劃在北、中、南3地設立辦公室，作為連署指揮站。圖為挺郭支持者所提供，位於新北市板橋區館前西路一帶的獨棟5層樓建築內部狀況。

圖文／鏡週刊

相較於副手人選仍不明朗，郭陣營對連署事宜倒是超前部署。本刊掌握，各縣市挺郭派早已先行盤點人馬，做好前置準備，就等郭一聲令下，即可啟動；然而，根據地方組織系統評估，所需的人力、宣傳等資源也著實驚人，若一份連署書成本以千元估算，郭營想衝破百萬份連署，最少要花費20億元。

像是多次公開力挺郭的前雲林縣長張榮味，就曾宣示要在縣內每個重要路口設置連署站，「雲林人有情有義，一起當他（指郭）後盾。」本刊調查，屆時張榮味將運作農會及水利會系統，作為郭連署的奧援，連署正式起跑前，雲林會再舉辦一場目標10萬人的大造勢，彰顯挺郭派號召支持者的能量。

其他縣市挺郭派也已先規劃連署前置準備。本刊掌握，像是花蓮縣的挺郭系統，就規劃在縣內13鄉鎮都設立連署點；彰化縣、南投縣分別由謝典林與何勝豐負責操盤，地方評估連署書有望衝破10萬份；嘉義縣市的挺郭派透過商業會系統來支持，縱橫嘉義市政壇數10年的「蕭家班」則走農會系統提供協助；至於高屏地區，有屏東縣議長周典論系統護盤，周雖聲稱「不會幫忙連署」，卻又說有很多人會自發性連署，箇中巧妙令人玩味。

郭台銘強調這3個多月，握過數萬雙勤樸的雙手，見到許多民眾渴望改變，因此號召藍白陣營坐下來整合。（郭台銘團隊提供）

為此，郭陣營也鎖定在北、中、南三地設立辦公室，作為連署作業指揮站，與各地挺郭派銜接。

一位有豐富選戰操盤與公民連署經驗的政壇人士透露，民眾填寫正副總統連署書，須附上個人身分證影本，涉及個資問題，且南北民情不同，有別於北、中部可以在菜市場、夜市、交通人流量大的路口設立連署點，東部、南部、離島等地得仰賴傳統地方組織、樁腳找人連署。

「根據地方組織系統最新回報，連署所要耗費的人力及資源比原先要增加，最初評估加上宣傳旗幟、文宣，以及人力資源成本，本來估算一份連署書抓1千元，如今相關作業費提高一倍到2千元。」該人士直言，這些資源要如何分配並有效利用、由誰支出，牽動著挺郭系統催票與動員的效能，以及雙方合作互信。

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