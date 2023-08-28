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蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

▲第五河川局因應蘇拉颱風，超前部署防災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲石牛溪下湳仔及溪洲堤段改善工程河道暢通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局預報蘇拉颱風預計下週三起威脅台灣，第五河川局主動連繫轄區縣市政府盤點各項防汛整備工作，並針對防汛作業通盤檢視，包含水門及抽水站巡檢、移動式抽水機油料補給及試運轉、破堤施工案件檢查、滯洪池放空、在建工程防汛整備、搶修險廠商配合整備待命等，並確認水門運作情況。

五河局除加強確認各項防汛整備作為皆已到位，也與轄區縣市政府密切聯繫，強化區域聯防機制，含洪水及淹水警戒資訊即時傳遞、防汛資源盤點整合、移動式抽水機資源整合調度等必要防救災支援，另也加強抽檢轄區內淹水感測器，協助地方政府及相關單位即時掌握水情及積淹水情形，以利精準應變。

五河局表示，隨著颱風逐漸進逼台灣，將持續嚴密監控水情，也特別呼籲民眾隨時注意颱風訊息，務必加強自家陽台洩水管與門前側溝排水加強阻塞物清除，並隨時透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP(智慧型手機)等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，有效減少受災損失。

▲第五河川局因應蘇拉颱風，超前部署防災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第五河川局因應蘇拉颱風，超前部署防災於宜梧滯洪池及抽水站督導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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