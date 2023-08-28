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社會 社會焦點 保障人權

最貪公務員被戴綠帽！要業者付情婦81萬育兒費　結果不是他的種

▲▼營建署貪官張之明小三黃郁珊。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃姓小三佯稱幫貪官張之明生了兒子，結果被比對DNA是別人的孩子。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

營建署前組長張之明涉嫌接受多名業者賄賂，提供前瞻計畫書編寫意見，借此喝花酒、收受賄賂等不正利益7567萬元，其中有81萬是張之明要求業者幫忙支付小三的育嬰、生活費用，直到張心生疑慮，偷偷去驗DNA，發現小三生的孩子是別人的，綠光罩頂的張之明再也不理會小三。檢察官在起訴張之明涉貪案後，將持續針對雲林魚電共生等綠電案所涉弊案展開偵辦。

張之明在營建署職務最高時機任公共工程組、道路工程組2組組長，是全署第4號人物，在2017年2013年間，可經手審核的前瞻計畫中，有關提升道路品質企劃，限額高達409億4000元，由於計畫經費的核撥方式，是由營建署審核通過後，再依計畫書核發預算經額給地方政府，使得張之明握有極大的前瞻預算掌控權。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案。（圖／記者劉昌松攝）

▲張之明原是營建署第四號人物，對前瞻預算的審核有相當權限。（資料照／記者劉昌松攝）

但地方政府與工程單位都缺乏人力與專業性，撰寫中央補助的計畫申請書，因此從2017年起，信創公司、集得思的負責人陳登來開始透過立委助理張騰龍，找上張之明表明願意行賄，換取張之明提供計劃書的建議與指導，陳登來甚至因此尊稱張之明「老師」。

陳登來成功幫地方爭取到經費後，再由與他相關的廠商獲取標案獲利，其他地方業者也有樣學樣，開始討好張之明，其中鑫峸公司、晟暘公司負責人江俊昇投其所好，多次招待張之明去喝花酒，彼此間還以「要不要找農產品」為該場將有女陪侍的代號，張之明還至少2次帶小姐出場接受性服務。

2021年11月30日晚上，江俊昇找張之明到錢櫃松江店唱歌，並找來在內湖藝廊打工的黃姓女子坐檯陪酒，2人立刻看對眼，開始交往並多次發生親密關係，張男除了自己給了140萬元包養黃女，還陸續要江俊昇幫忙付錢給黃女買新車MINI；2022年10月13日，黃女產下1子，佯稱張之明是生父，張又叫江俊昇幫忙付育嬰費，連黃女洗衣機壞了，也要江俊昇去幫忙換新的。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，陳登來。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳登來(白衣)首先找上張之明尋求前瞻計畫書的撰寫建議。（資料照／記者劉昌松攝）

直到後來，張之明覺得不對勁，偷偷去驗DNA，發現孩子根本不是自己的，再也不和黃女往來，而這段期間內，張之明還多次帶著正宮去參加與江俊昇等業者招待的飲宴，因為2女沒有同場過，正宮始終覺得張只愛自己，而張背叛正宮的下場是自己也戴了綠帽。

檢調統計，張之明在這段期間內涉及的不法前瞻計畫審核分布在屏東、澎湖、雲林、南投、嘉義、彰化共73件，涉及補助金額達34億餘元，但有關標案與工程品質尚查無弊端，不過除了張之明自己收受的賄賂外，他要廠商付給小三黃女的81萬元也被列為不法所得，共計7567萬235元，創下近年公務員受賄金額最高的紀錄

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，江俊昇。（圖／記者劉昌松攝）

▲獲緩起訴的業者江俊昇除了招待花酒還要幫張之明花錢養小三的孩子。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官除已查扣張之明和母親、妻子名下相關存款、保單、基金受益憑證，以及張家位於承德路的不動產共計約6201萬元外，更引用《國語·晉語八》及清代小說《兒女英雄傳》的文字痛批張之明「貪賄無藝、雁過拔毛」，形容張之明貪得無厭，事後又否認歪曲實情，請法官重判25年，並將持續追查與張之明無關的雲林魚電共生等前瞻補助的綠電案。

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