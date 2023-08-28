郭台銘宣布參選邀喝咖啡！她曝父親張榮味看法：整合才能勝利

▲昨國民黨於雲林舉行挺侯大會，今郭台銘宣布參選，張榮味看法與立場受關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布以總統參選人的身分，投入2024總統大選，全面展開連署以取得參選資格。雲林前縣長張榮味曾表明挺郭，如今立場及態度受到關注，女兒前立委張嘉郡受訪表示，父親一直以來都很清楚表達郭、侯、柯三方一定要坐下來，唯有整合才能贏得勝利。

張榮味女兒前立法委員張嘉郡今天受訪指出，郭台銘自己提出說邀請大家喝咖啡及整合，她認為，真是如此也是希望能夠在「下架民進黨」的大目標之下盡一點心力，但仍覺得，其實如果能夠三方整合成一組，更能使政黨輪替的目標大步邁進。

對於郭宣布參選後，是否會有整合空間，張嘉郡表示，如果大家心裡都是有為大方向著想，一定就是有整合的空間。相信三位總統參選人走到這步，一定都是為了中華民國及台灣，不可能為了一己之私，希望最後能有個最圓滿的結果；主要是總統選舉外，如果能夠成功必能帶動立委選舉氣氛。

對於父親的想法，張嘉郡說，父親的看法一直都表達得很清楚，三方要坐下來談，唯有整合才能得到勝利，即便郭董宣布參選，要能贏的話，必須「團結一切可團結的力量」。