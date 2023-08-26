斗六運動城市盃全國槌球錦標賽　350選手齊聚雲林同場競技

▲斗六運動城市盃全國槌球錦標賽活動開幕由斗六市長林聖爵主持，並邀請所有貴賓出席為活動進行開球儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六運動城市盃全國槌球錦標賽今（26）日在槌球場活力開打，共有來自11縣市58隊的參賽隊伍齊聚溪洲森林運動公園。斗六市長林聖爵表示，歷經疫情睽違了三年，今天現場還有高齡95歲的參賽選手，參加戶外活動 一起培養規律的運動習慣， 也歡迎各位選手在球賽空檔到斗六遛遛，漫遊斗六歷史老街以及特色人文風景。

▲斗六運動城市盃全國槌球錦標賽350位選手齊聚雲林同場競技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日共有350位選手同場競技，從上午8時至下午15時左右將進行10場次的比賽，共使用12面場地同時競賽，待所有賽程結束並統計成績後，將頒發獎勵給各場地的優勝隊。活動開幕由斗六市長林聖爵主持，並邀請所有貴賓出席，為活動進行開球儀式。

賽事由斗六市公所及中華民國槌球協會共同主辦，雲林縣體育會槌球委員會承辦，雲林縣槌委會主委黃美瑤表示，在科技發達的時代裡，人手一機，生活變得便利了，人與人之間的互動卻減少，也逐漸缺乏運動，所以我們很開心透過辦理這樣老少咸宜的槌球運動，此次參賽選手年齡層從11歲到95歲邀請球友齊聚斗六。

▲歷經疫情睽違了三年，今天現場還有高齡95歲的參賽選手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）