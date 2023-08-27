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雲林挺侯大會千人齊舞國旗　張麗善：侯政策與目標都明確、具體

▲雲林上場挺侯大會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲侯友宜說，政府就是應該照顧辛苦付出心血的人民。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部今（27）日下午在虎尾廳舉辦「雲林上場台灣更好！挺侯大會」造勢活動，熱情支持者擠爆會場，國民黨總統參選人侯友宜在縣長張麗善，國民黨主席朱立倫、立委林文瑞、立委參選人丁學忠、邱良閱，與地方民意代表陪同下步入會場，現場千人齊揮小國旗，加油、凍蒜聲不絕於耳。

國民黨主席朱立倫表示，新北市約有70多萬雲林旅外鄉親都能見證侯友宜腳踏實地，侯友宜是嘉義朴子的子弟，與雲林鄉親一樣會實在做事，相信他是領導台灣的最佳人選。朱立倫再說，團結所有力量需要大家幫忙。一同達成政黨輪替，讓兩岸和平、讓未來更好。

侯友宜指出，三次南下雲林都有縣長張麗善陪對農業政策取經，參訪看到農民因高麗菜一顆僅賣10元而哀哀叫，在口湖鰻魚之鄉也聽到漁民慘怨無法外銷卻不見執政黨政府體諒幫忙。侯友宜說，政府就是應該照顧辛苦付出心血的人民。但兩岸關係變差萬一發生戰爭，別說生活，就連生死安全更不用提，所以拚經濟前，就是要將國家安全守好。

▲雲林上場挺侯大會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林上場挺侯大會，虎尾廳擠滿千人齊揮小國旗，加油、凍蒜聲不絕於耳。（圖／記者蔡佩旻攝）

侯友宜喊出承諾，若當選總統，老農津貼除了不低於8000元更將隨著物價指數波動，每年都調整提升。而農田水利會也應回歸民間，重新改為民選，不應外行人指導內行人，除了讓農民作主更要銷售管道制度化，設置農產品產銷預警機制，面對台灣農村人口老化、農業缺工問題，除了透過政策鼓勵青年返鄉，也會擴大開放移工政策，解決國內產業勞力不足現況。

▲雲林上場挺侯大會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善致贈包子和粽子給侯友宜，預祝民黨總統參選人侯友宜與立委參選人丁學忠、邱良閱「包中」。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，當前執政黨做不好，兩岸局勢令人民非常不安，但侯友宜近期提出多項政策，不論是兩岸政策、爭取農漁民權利，還是能源政策，目標都非常明確、具體，因此唯有全力支持國民黨提名的侯友宜，才能帶領我們走向兩岸和平，替農業大縣雲林解決問題。

▲雲林上場挺侯大會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，侯友宜近期提出多項政策，不論是兩岸政策、爭取農漁民權利，還是能源政策，目標都非常明確、具體。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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