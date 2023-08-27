▲基隆Podcast暢談中元祭創意料理，網紅廚佛瑞德融入西式手法。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明邀請知名網紅「廚佛瑞德」來到節目，分享中元祭的飲食特色及其代表的文化涵義。余治明也介紹到廚佛瑞德本身出自巴黎藍帶廚藝學校，在台灣經營餐廳現在也是人氣網紅，期望透他在餐飲界與網路的影響力，分享創新中元祭料理，讓民眾知曉中元祭的傳統菜餚，也能嘗試創新融入西式手法，打造兼具美食及文化意義的中元祭飲食特色。

廚佛瑞德表示，自身曾在基隆居住過一段時間，他的父親也是基隆市許氏宗親會的成員，對於基隆中元祭有相當程度的印象。他指出，中元祭的宴席與傳統的辦桌型態類似，依照傳統習俗，三牲為必備菜色，且不可用部位作為替代。但現代人為了節省時間，會以炸雞作為替代，已偏離傳統的文化意涵。在水果的祭拜方面也有一些禁忌，例如鳳梨因為旺來的諧音而不宜祭拜，另外在台灣北部會稱番茄為臭柿子（tshàu-khī-á），也因名稱不雅也成為一種忌諱。

廚佛瑞德提到，如果自己是以總鋪師的角度烹調辦桌料理，可以嘗試將雞的內部塞入不同的香料，除了維持雞的型態外，也能讓風味更有層次，並結合西方料理的元素，或者是利用日常可見的零食，稍作變化，就能研發更多創新的菜色。他也在現場分享中元祭冷知識，相傳中元普渡的供品因好兄弟品嘗過，所以容易變質，但從科學的角度做分析，是因香火產生乙烯，形成催熟的功能，進而加速供品的化學反應，讓人有供品特別容易腐敗的錯覺。

主持人余治明表示，基隆中元祭除了為人所熟知的放水燈及花車遊行外，在各個地區也會準備豐富的普渡或辦桌菜色，以祈求平安順利，這項禮俗也被形容是基隆人的第二個過年，親友們滿懷期待地等著家人一起吃飯，隨著歲月的發展，形成基隆獨特的飲食文化，期望透過新舊文化交流激盪更多火花，讓基隆中元祭的文化傳承更具意義。

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