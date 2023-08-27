行動電源爆炸！網讚6網紅超負責「收益全捐出」：還有人掏錢退款

記者施怡妏／綜合報導

許多網紅推薦的「MOZTECH墨子科技」行動電源，日前傳出爆炸起火意外，導致使用者燒燙傷，就有網友指出，YouTuber「陪沈團」身為團主之一，事情爆發後不但去問了廠商，還把檢測流程PO出，被積極的處理態度圈粉，底下還有網友表示，有些KOL直接把收益捐出來，甚至還有人自掏腰包退款。

▲網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）



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原PO在Dcard上發文，這次的爆炸意外事件，意外發現「陪沈團」超級負責任，若廠商出事，團購主其實不需要扛責任，可以丟上廠商聯絡資訊，讓粉絲自己去聯絡檢測即可，但是對方不僅細心去詢問廠商，還把檢測流程及內容仔細寫出，「甚至PO限動說，自己身為團主+拍過影片的，責無旁貸，這句話直接讓我愛了」。

原PO表示，畢竟網紅也算公眾人物，很多粉絲就是看了她們的推薦才購買，「這樣的售後服務態度，真的會幫粉絲打一劑強心針，未來他的團，我會很放心地找他買」。

貼文一出，有網友提到，Amber、諾、agnes、常寶、RuRu、楊佳欣等人，將團購的收益全數捐出，還有人自掏腰包退款，「有看到團購主自掏腰包退款的，沈這個超基本好嗎」、「把收益捐出來，那樣才圈粉」、「諾超圈粉，直接把行動電源的收益捐出來（有證明的），也不脫責，我更愛他了」、「RuRu自掏腰包退款當初跟團的人，也很圈粉」。

▲網友指出，有些KOL直接把收益捐出。（圖／翻攝自Dcard）



也有網友認為，網紅身為代言人，本來就應該要負責，「廠商出事為何團購主不用負責」、「有啥好圈粉，做好這些售後服務、承擔商品責任，不然都給她賺錢嗎」、「代言本來就該負起責任」、「我覺得KOL要團購，本來就要負起連帶的責任」、「對這些網紅沒有看法，也沒有購買過這項商品，但是他PO的全部都是公版（其他網紅也都有po），不是他詳細製作的」。

對此，墨子科技表示，受影響用戶約為 25 萬名，目前線上客服及電話訊息量已滿載，請用戶耐心等待，此外目前新增全台25間授權獨立維修中心，以及墨子科技三創體驗店，可進行特殊批次換新服務，本服務將於8月30日啟用，使用者亦可於當天前往更換。