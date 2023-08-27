網紅探訪的凶宅竟是自己家！還說死過2人...她要求刪除反被封鎖

▲女子發現網紅探訪的「凶宅」竟是自己的家 。（示意圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

貴州一名女子在滑手機時，發現擁有250萬粉絲的網紅所拍攝的凶宅，竟是自己的家，她不滿要求刪除，結果遭到封鎖，氣得起訴了涉事博主。

據《紅星新聞》報導，周姓女子一家四口原本住在貴州鎮遠縣，父母修建了一棟房屋用於經營「農家樂」，遊客絡繹不絕。然而2009年，姊弟倆的父親因病去世，母親2015年意外摔傷，經醫治無效後也不幸去世。

接二連三的變故給當時年僅20歲的姊姊周女和10歲的弟弟帶來沈重打擊，因不懂經營，加上想離開這個傷心之地，姊弟倆選擇搬離並借住在親戚家。由於該棟房屋是父母留下的遺產，雖沒有自住，但他們經常會去打掃修繕。

周女今年6月看到陸姓博主發佈一則關於自己房屋的影片，稱「這裡死過兩個年輕人，是鬧鬼的房子……」，影片中博主擅自進入姊弟倆的房屋拍攝，並使用恐怖音效營造恐怖氣氛，捏造「鬧鬼」的言論誤導觀眾，將這棟房屋渲染成了「鬼屋」、「凶宅」。

短短十餘天，陸姓博主的影片迅速走紅，在其中一個短影音平台上按讚數高達71.9萬、評論19.9萬、收藏5.6萬、轉發45.8萬，在其他平台上也有多達281.1萬的播放量。

周女看到評論區中有大量諸如「妥妥的陰曹地府」、「房子正面看像墳，樓頂上的圓像墓碑」等言論，內心受到極大傷害，於是要求陸姓博主刪除影片，結果不僅被拒絕還被封鎖。

周女和弟弟6月28日向法院起訴了陸姓博主，鎮遠縣檢察院也一並向法院送達了支持起訴意見書。庭審中，涉事博主起初並不認為自己存在過錯，但在證據和釋法說理下，認識到自己的行為侵害了周姓姊弟的合法權益，於是請求法院組織調解，雙方最後握手言和。

涉事博主當庭書寫道歉信，「我沒有想到自己的行為會給你們造成這麼大的傷害，向你們表示歉意。我同意你們的全部訴訟請求，並且自願進行一些經濟補償」，並支付了3000元精神補償費。