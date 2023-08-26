獨／「小隻馬」網紅懂抓流量密碼！狂刷Q彈事業線　UP女王峰漲粉

記者吳奕靖／高雄報導

網傳流量密碼是胸部？真的是這樣嗎？就有一名美食小網紅原本已經有近2萬的粉絲，但是為了增加流量密碼，她近期選擇進行隆胸，結果還真的讓她迅速吸粉超過2到3成。

▲美食網紅彤彤大方分享自己隆乳，打開「事業線」，左邊為術後，右邊為術前。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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彤彤是一名IG小網紅，平常在IG都會po出全台美食、還有自己的旅遊打卡景點，就這樣累積了近2萬的粉絲，不過最近他選擇進行了隆胸，她說：「自己對身材很自卑，就想要在拍照效果的部分再增加一點」，她也大膽分享自己原本是B罩杯，經過隆胸手術之後，現在是大D小E。

▲美食網紅彤彤大方分享自己隆乳，打開「事業線」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然自己在做美食拍照分享時，也不會刻意強調身材，不過她也坦言自從做了隆胸手術之後，事業線似乎也真的被打開來了，光是術後3個月，粉絲流量就上漲很多，「還真的是流量密碼」，而男友也接受採訪表示，自己非常支持決定，畢竟只要有自信都是一件好事，「女孩在年輕的時候就希望自己有漂亮外表，不要到老才來後悔，所以我很支持」，至於做完之後滿意嗎？男友笑著說：「不錯喔！不管是外觀上或是觸感上都很好」。

國內知名整形醫師邱浚彥說，網紅彤彤選擇的手術，是目前的隆乳的最新技術，並非像過去使用「假體」填充，飽滿度會比過往技術比較好，光滑面的柔軟度也會比過往好，也不像過往隆乳之後必須按摩。而這款新技術是適合小隻馬的女生，「原先胸部比較窄的要做較大的尺寸，這款新技術會比之前手術的飽滿度要來的高」，不過，邱浚彥也強調進行隆乳手術之前，還是得要跟專業醫師充分討論，才不會衍生後續問題。

▲邱浚彥認為目前的胸部手術已經可以很自然。 （圖／記者吳奕靖翻攝）