　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟團買行動電源！爆炸了「網紅沒道歉」　她嘆：粉絲是賺錢工具

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▲有民眾的行動電源爆炸了。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

前陣子有不少網紅推薦「MOZTECH墨子科技」的行動電源並開團，不過卻有民眾在替行動電源充電時，發生爆炸意外，造成身上多處燒燙傷。對此，就有網友直呼，行動電源的開團者難道不用道歉嗎？話題引發討論，底下網友看法兩極。

有網友在Dcard上，以「行動電源爆炸開團者都不用道歉嗎」為標題發文，透露她也有購入最近爆炸的那牌行動電源，當初她是跟著某網紅團購，怎料事件爆發後，對方卻連聲明稿也沒發，不可能沒人詢問行動電源的事情吧？大家如果跟團，結果跟團者沒有任何表示，都不會生氣嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，看到網紅對此事不聞不問，就讓她不太開心，大家都只會對廠商生氣？不會對開團者生氣？她也不是要網紅賠償或負責，只是覺得至少要道歉或關心一下粉絲，若一點表示都沒有，就會讓她覺得對方只是把粉絲當成賺錢的工具。

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

貼文曝光後，一派網友表示，「我覺得有義務道歉，就是應該對沒有篩選提供良好品質的東西感到不好意思」、「不知道是不是我心裡想的那個人，但我也是覺得好失望」、「我也覺得觀感超不好，有看到別的團主在積極跟廠商追後續跟說明如何處理，覺得要賺不如給這種團主賺。至少要有後續積極的處理動作，而不是好像什麼事都沒發生一樣」。

不過，也有另一派網友認為，「我覺得沒義務要道歉欸，就像明星也有代言某牌手機，之前該牌也有爆炸案例，你會認為那些代言的明星要道歉嗎」、「網紅真的有辦法事前了解得這麼深入嗎」、「這什麼鬼邏輯？情緒勒索！是不是個案還是使用者問題都不知道，你就要有開團的出來聲明甚至道歉」、「購買是自己的選擇」。

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

也有些網友認為，道歉或許不是必須，但有處理、追蹤後續就會很加分，「個人覺得道歉有點誇張了，有替粉絲擔心會加分是真的」、「如果他轉發提醒或是退錢解決，我覺得挺加分的」、「我追的網紅有兩個轉發相關消息，請粉絲注意，超加分的」。

還有些網友討論道，「智商稅，網美就是賺飽飽割韭菜」、「這就是粉絲變現」、「我從來不跟網美買任何團購業配，發生這種事我可能先想自己怎麼會讓這種人賺錢」。

相關報導｜

►行動電源業者稱「這是個案」　當事人疑現身！曝包紮照：燙到驚醒

►網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

►行動電源換新爆量！25萬客戶受影響　廠商：需一段時間處理

ET快訊
快訊／蘇拉升級超級颱風！　最新預測路徑曝
吳宗憲真的來了！《營業中》最終回「班底」回家
好市多逛太久　日本「8月大男嬰」關車上活活熱死
有機會三颱共舞！　「海葵」輕颱最快今明兩天生成
跟團買行動電源！　爆炸了「網紅沒道歉」粉絲炸鍋
快訊／有望放颱風假！　機率高地區曝光
比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　下水全身黑又黏氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

有機會三颱共舞！「海葵」輕颱最快今明兩天生成　牽動蘇拉走向

視障歌手音樂精靈侯絡瓈　台南獻唱鼓舞人心

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

女兒「放棄國立大學報到」要跟男友念私立科大！媽跪求結果更慘

跟團買行動電源！爆炸了「網紅沒道歉」　她嘆：粉絲是賺錢工具

比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　遊客玩水全身黑又黏氣炸

「準海葵」恐拉住「蘇拉」卡台上空死纏爛打　專家：有藤原效應跡象

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

礁溪死亡車禍！重機遭闖紅燈轎車撞飛畫面曝　騎士當場慘死

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

有機會三颱共舞！「海葵」輕颱最快今明兩天生成　牽動蘇拉走向

視障歌手音樂精靈侯絡瓈　台南獻唱鼓舞人心

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

女兒「放棄國立大學報到」要跟男友念私立科大！媽跪求結果更慘

跟團買行動電源！爆炸了「網紅沒道歉」　她嘆：粉絲是賺錢工具

比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　遊客玩水全身黑又黏氣炸

「準海葵」恐拉住「蘇拉」卡台上空死纏爛打　專家：有藤原效應跡象

強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

台大通過「心理健康假」　每學期最多可請3天

川普拍完「嫌犯照」支持者更挺！　1天捐款破1.3億元最高紀錄

反郭台銘拔樁？偕侯友宜赴雲林　朱立倫：張榮味邀請到他家餐敘

蘇拉升級超級颱風！最快周三登陸台灣南部　菲律賓預測路徑曝光

哪支廣告超經典？「郭書瑤甜喊3字」大爆紅　鄉民記了10幾年

快訊／賴清德造勢激動頻破音　喊話雲林人「扛頭旗」護民主

碧桂園擬售廣州逾50億資產　 用於保交樓

日本好市多「8月男嬰」被關車上熱死！　疑父母逛街太入迷

老公性慾超強天天要！女星罹癌拒求歡　打開監視器「驚見一幕嚇呆了」

生活熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

蘇拉恐成強颱貫穿南台！各預估路徑曝

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

12星座周運：牡羊奪冠、摩羯有貴人

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

強颱蘇拉還會長大　風雨最劇時間曝

蘇拉「強度巔峰」近台　最新各國路徑曝

3件事AI也做不到　林百里曝：台大演講「一半學生在睡覺」

蘇拉轉圈中！登不登陸威脅都大　最高機會路徑曝

更多熱門

相關新聞

小隻馬網紅UP女王峰　懂抓流量密碼

小隻馬網紅UP女王峰　懂抓流量密碼

網傳流量密碼是胸部？真的是這樣嗎？就有一名美食小網紅原本已經有近2萬的粉絲，但是為了增加流量密碼，她近期選擇進行隆胸，結果還真的讓她迅速吸粉超過2到3成。

80萬網紅被爆是渣男！喊「玩的就是拋妻棄子」

80萬網紅被爆是渣男！喊「玩的就是拋妻棄子」

網紅行動電源爆炸釀意外！　台電教戰「3不3要」才安全

網紅行動電源爆炸釀意外！　台電教戰「3不3要」才安全

3小時「IG突暴漲千粉」變網紅！全場一看怕爆：想害妳

3小時「IG突暴漲千粉」變網紅！全場一看怕爆：想害妳

用行李佔自由座2位子！「高鐵到站1幕」讓他超傻眼

用行李佔自由座2位子！「高鐵到站1幕」讓他超傻眼

關鍵字：

行動電源爆炸Dcard網美網紅開團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

7旬翁一周愛愛6次！　妻崩潰求離婚

謝長廷：微量放射性元素反對身體有益

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面