跟團買行動電源！爆炸了「網紅沒道歉」　她嘆：粉絲是賺錢工具

▲有民眾的行動電源爆炸了。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

前陣子有不少網紅推薦「MOZTECH墨子科技」的行動電源並開團，不過卻有民眾在替行動電源充電時，發生爆炸意外，造成身上多處燒燙傷。對此，就有網友直呼，行動電源的開團者難道不用道歉嗎？話題引發討論，底下網友看法兩極。

有網友在Dcard上，以「行動電源爆炸開團者都不用道歉嗎」為標題發文，透露她也有購入最近爆炸的那牌行動電源，當初她是跟著某網紅團購，怎料事件爆發後，對方卻連聲明稿也沒發，不可能沒人詢問行動電源的事情吧？大家如果跟團，結果跟團者沒有任何表示，都不會生氣嗎？

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原PO坦言，看到網紅對此事不聞不問，就讓她不太開心，大家都只會對廠商生氣？不會對開團者生氣？她也不是要網紅賠償或負責，只是覺得至少要道歉或關心一下粉絲，若一點表示都沒有，就會讓她覺得對方只是把粉絲當成賺錢的工具。

貼文曝光後，一派網友表示，「我覺得有義務道歉，就是應該對沒有篩選提供良好品質的東西感到不好意思」、「不知道是不是我心裡想的那個人，但我也是覺得好失望」、「我也覺得觀感超不好，有看到別的團主在積極跟廠商追後續跟說明如何處理，覺得要賺不如給這種團主賺。至少要有後續積極的處理動作，而不是好像什麼事都沒發生一樣」。

不過，也有另一派網友認為，「我覺得沒義務要道歉欸，就像明星也有代言某牌手機，之前該牌也有爆炸案例，你會認為那些代言的明星要道歉嗎」、「網紅真的有辦法事前了解得這麼深入嗎」、「這什麼鬼邏輯？情緒勒索！是不是個案還是使用者問題都不知道，你就要有開團的出來聲明甚至道歉」、「購買是自己的選擇」。

也有些網友認為，道歉或許不是必須，但有處理、追蹤後續就會很加分，「個人覺得道歉有點誇張了，有替粉絲擔心會加分是真的」、「如果他轉發提醒或是退錢解決，我覺得挺加分的」、「我追的網紅有兩個轉發相關消息，請粉絲注意，超加分的」。

還有些網友討論道，「智商稅，網美就是賺飽飽割韭菜」、「這就是粉絲變現」、「我從來不跟網美買任何團購業配，發生這種事我可能先想自己怎麼會讓這種人賺錢」。

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