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交通事故死降至第13名　雲林交通安全月啟動...宣導停讓文化

▲雲林交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交通安全行動綱領，延續交通部「停讓文化」宣導計畫強化民眾正確的交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，強化民眾正確的交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部5月公布全國第1季交通事故統計，雲林縣在事故30日內死亡、機車死亡及高齡者死亡都是增加幅度的第1名。雲林縣政府今（26）日辦理「交通安全上路，雲林平安上場」112年度交通安全月聯合宣導，縣長張麗善強調，透過基本建設的作為後，截至目前已有明顯改善，A1事故件數已明顯的下降至全國第13名。

▲雲林交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交通安全行動綱領，延續交通部「停讓文化」宣導計畫強化民眾正確的交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，透過基本建設的作為後，截至目前已有明顯改善，A1事故件數已明顯的下降至全國第13名。。（圖／記者蔡佩旻攝）

交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交通安全行動綱領，延續交通部「停讓文化」宣導計畫強化民眾正確的交通安全觀念。今日在斗六市膨鼠森林公園，由縣長張麗善及斗六市長林聖爵、縣警局交通隊長詹百平共同啟動，雲林電競啦啦隊及鎮西國小小朋友演出道安戲劇，並透過生活化戲劇向民眾傳遞交通安全的重要性揭開序幕。

▲雲林交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交通安全行動綱領，延續交通部「停讓文化」宣導計畫強化民眾正確的交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲宣導活動將交通安全的知識運用簡單趣味且淺顯易懂的遊戲方式，使民眾經由參與的過程中，增加交通安全的知識。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，自一月至今交通死亡人數為77人，同期去年為68人，肇事者18歲到20歲比例高達二到三成，而長者事發生事故頻率較高。因交通事故受傷者統計1-6月又7276人相較去年同期受傷人數增加723人；近日來全台關注用路人行的安全，特別召集警察局、工務處、教育處、新聞處、計畫處、社會處等局處長，召開針對道路交通事故防範策略作為、道路工程執行成效與策進作為、道安宣導執行成效與精進作為、以及道安教育執行成效和策進作為。

活動現場結合新聞處、教育處、工務處、雲林縣警察局、及嘉義區監理所雲林監理站規劃系列宣導活動，將交通安全的知識運用簡單趣味且淺顯易懂的遊戲方式，使民眾經由參與的過程中，增加交通安全的知識。另外安排氣球達人現場製作免費創意氣球與警用重機供民眾打卡拍照。同時為了感謝不辭辛勞推動交通安全工作的人員，也辦理了績優工作人員表揚活動。

▲雲林交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交通安全行動綱領，延續交通部「停讓文化」宣導計畫強化民眾正確的交通安全觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲宣導活動將交通安全的知識運用簡單趣味且淺顯易懂的遊戲方式，使民眾經由參與的過程中，增加交通安全的知識。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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