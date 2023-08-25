長者也有夏令營　242位阿公阿嬤玩開了！直喊明年要再參加

▲台塑企業攜手長庚紀念醫院結合長庚科大舉辦社區健康促進暨長者夏令營，以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林長庚紀念醫院結合台塑企業及長庚科技大學今（25）日舉辦社區健康促進成果發表暨長者夏令營，邀請242名高齡長者參與，以互動式桌遊作為競賽項目增強思路及反應能力；另外為鼓勵身心障礙者融入社區，特別邀請雲林縣復健青年協進會數名成員共襄盛舉，以玩樂取代競賽藉共融活動拉近彼此的距離。

台塑企業非常重視麥寮園區周圍居民的健康，除了辦理麥寮及台西兩鄉居民健康檢查，推動崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉等五鄉居民疾病預防篩檢，更攜手雲林長庚紀念醫院、長庚科技大學於麥寮園區鄰近七鄉推動學校及社區衛教、健康促進之各項活動，以關懷照護當地鄉民，提升其健康認知，積極營造社區健康環境。

▲242名長者以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍，增強長者思路及反應能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林長庚紀念醫院自成立「社區健康照護中心」起，由醫護團隊一步一腳印深入沿海麥寮、臺西、崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化縣大城鄉等七鄉社區，依社區疾病盛行狀況結合各專科醫師安排適切的衛教講座定、期測血壓、血糖，數值異常者即時針對飲食、運動、用藥、疾病等給予衛教關懷，並追蹤回診及用藥情形，在鄰近七鄉鎮的服務涵蓋率高達95%。

雲林長庚紀念醫院期望藉由預防醫學、健康促進活動及持續性巡迴關懷，提升鄉民健康識能，長期追蹤並守護在地鄉民健康，今日雲林長庚醫院將走過的村落服務健康促進成果，製作成海報於夏令營活動現場展覽，透過照片跟文字分享，讓長者留下珍貴回憶。

「社區健康促進暨長者夏令營」邀集10個社區242位長者齊聚劍湖山渡假大飯店，現場年齡合計超過1.8萬歲，平均76.5歲，其中年紀最大的長者96歲，比賽項目包括測量肺活量的「肺肺揚揚」、以及客製化設計適合長者的3種桌遊「健康好生活」、「食物現形記」、「健康財是王道」等，各社區長輩皆拿出平時積極訓練之成果，努力取得佳績。

一名67歲的參賽者蔡阿伯說，活動內容遊戲安排的很好，長庚大學隊輔學生帶領長輩玩遊戲也都很有活力，因為本身是身心障礙者又有高血壓，已經缺少一隻腳，如果血壓沒有控制又中風了，人生該怎麼辦，所以很感謝雲林長庚醫療團隊藉由社區健康促進活動定期來幫我們量血壓、做衛教，讓我知道控制血壓的重要性，非常感謝他們，以後還要繼續參加。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業一直秉持止於至善的精神，並以改善居民健康作為目標，未來會繼續與長庚科技大學及雲林長庚紀念醫院合作，透過持續性巡迴關懷，將預防醫學知識、健康促進活動帶入社區及家戶，協助鄉民提升健康，營造高齡友善環境，使雲林沿海地區成為健康社區典範。

▲競賽活動讓所有長輩都玩得很開心。（圖／記者蔡佩旻攝）