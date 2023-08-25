　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長者也有夏令營　242位阿公阿嬤玩開了！直喊明年要再參加

▲台塑企業攜手長庚紀念醫院結合長庚科大舉辦社區健康促進暨長者夏令營，242名長者參與，以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍，增強長者思路及反應能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業攜手長庚紀念醫院結合長庚科大舉辦社區健康促進暨長者夏令營，以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林長庚紀念醫院結合台塑企業及長庚科技大學今（25）日舉辦社區健康促進成果發表暨長者夏令營，邀請242名高齡長者參與，以互動式桌遊作為競賽項目增強思路及反應能力；另外為鼓勵身心障礙者融入社區，特別邀請雲林縣復健青年協進會數名成員共襄盛舉，以玩樂取代競賽藉共融活動拉近彼此的距離。

台塑企業非常重視麥寮園區周圍居民的健康，除了辦理麥寮及台西兩鄉居民健康檢查，推動崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉等五鄉居民疾病預防篩檢，更攜手雲林長庚紀念醫院、長庚科技大學於麥寮園區鄰近七鄉推動學校及社區衛教、健康促進之各項活動，以關懷照護當地鄉民，提升其健康認知，積極營造社區健康環境。

▲台塑企業攜手長庚紀念醫院結合長庚科大舉辦社區健康促進暨長者夏令營，242名長者參與，以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍，增強長者思路及反應能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲242名長者以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍，增強長者思路及反應能力。（圖／記者蔡佩旻攝

雲林長庚紀念醫院自成立「社區健康照護中心」起，由醫護團隊一步一腳印深入沿海麥寮、臺西、崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化縣大城鄉等七鄉社區，依社區疾病盛行狀況結合各專科醫師安排適切的衛教講座定、期測血壓、血糖，數值異常者即時針對飲食、運動、用藥、疾病等給予衛教關懷，並追蹤回診及用藥情形，在鄰近七鄉鎮的服務涵蓋率高達95%。

雲林長庚紀念醫院期望藉由預防醫學、健康促進活動及持續性巡迴關懷，提升鄉民健康識能，長期追蹤並守護在地鄉民健康，今日雲林長庚醫院將走過的村落服務健康促進成果，製作成海報於夏令營活動現場展覽，透過照片跟文字分享，讓長者留下珍貴回憶。

「社區健康促進暨長者夏令營」邀集10個社區242位長者齊聚劍湖山渡假大飯店，現場年齡合計超過1.8萬歲，平均76.5歲，其中年紀最大的長者96歲，比賽項目包括測量肺活量的「肺肺揚揚」、以及客製化設計適合長者的3種桌遊「健康好生活」、「食物現形記」、「健康財是王道」等，各社區長輩皆拿出平時積極訓練之成果，努力取得佳績。

一名67歲的參賽者蔡阿伯說，活動內容遊戲安排的很好，長庚大學隊輔學生帶領長輩玩遊戲也都很有活力，因為本身是身心障礙者又有高血壓，已經缺少一隻腳，如果血壓沒有控制又中風了，人生該怎麼辦，所以很感謝雲林長庚醫療團隊藉由社區健康促進活動定期來幫我們量血壓、做衛教，讓我知道控制血壓的重要性，非常感謝他們，以後還要繼續參加。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業一直秉持止於至善的精神，並以改善居民健康作為目標，未來會繼續與長庚科技大學及雲林長庚紀念醫院合作，透過持續性巡迴關懷，將預防醫學知識、健康促進活動帶入社區及家戶，協助鄉民提升健康，營造高齡友善環境，使雲林沿海地區成為健康社區典範。

▲台塑企業攜手長庚紀念醫院結合長庚科大舉辦社區健康促進暨長者夏令營，242名長者參與，以互動式桌遊作為競賽項目，藉由衛教知識融合卡牌桌遊，營造健康樂遊的活動氛圍，增強長者思路及反應能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲競賽活動讓所有長輩都玩得很開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮中元普渡百年傳統　9／7太平媽濟世慈愛普度溫情人間

►北港轉運站閒置多年　張麗善：仍盼轉運站+停車空間共同開發

►台塑「Formosa科學探索營」　引領國中生追尋科學奧秘

►著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

►工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

ET快訊
欣葉台菜、必比登名店都中！　被驗出農藥超標　
唐吉軻德招募136人！　最高職缺4.2萬元
不只毒蟹！他又發現「超毒章魚」　可毒死26人
超商公告禁止停車　車主照停「真的被鎖了」
年輕人躺平！　他曝台北租屋族「捧12～18萬」求長租
被新台馬輪撞沉！　拖船造價「超過2億」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

「為自己勇敢、為孩子勇敢」　台南市勞工局舉辦職場平權論壇

口腔保健預防工作超前部署　嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔起跑

2023台南台語月9／2登場　黃偉哲邀請民眾一同講台語

嘉義民雄分局落實反詐騙 　前進村里社區發展協會加強宣導

內政部宗教團體表揚大會　台南25家宗教團體獲獎全國第一

麻豆文旦外銷加拿大啟航　麻豆區農會接單加碼18噸

長者也有夏令營　242位阿公阿嬤玩開了！直喊明年要再參加

黃偉哲同框氣象主播　教挑選好吃台南文旦小撇步

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

「為自己勇敢、為孩子勇敢」　台南市勞工局舉辦職場平權論壇

口腔保健預防工作超前部署　嘉義市樂齡勇壯口腔保健選拔起跑

2023台南台語月9／2登場　黃偉哲邀請民眾一同講台語

嘉義民雄分局落實反詐騙 　前進村里社區發展協會加強宣導

內政部宗教團體表揚大會　台南25家宗教團體獲獎全國第一

麻豆文旦外銷加拿大啟航　麻豆區農會接單加碼18噸

長者也有夏令營　242位阿公阿嬤玩開了！直喊明年要再參加

黃偉哲同框氣象主播　教挑選好吃台南文旦小撇步

永慶房屋幫屋主賺回150萬價差　提醒慎防「高估低賣」不誠實手法

裝柯基「屁味」進氣球讓牠自己聞　狂閃躲：什麼臭味？

成美國男籃新小球中鋒？ 班切羅直言：這不是我擅長的

【廣編】安養KGC瓊斯盃秘密武器大公開！　運動員最佳助「力」　正官庄「六年根高麗蔘」補氣補力助攻MVP

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

球迷單手徒手接殺初速167公里全壘打　左手食物還沒灑出來

提升國家經濟產業實力　賴清德拋「五大信賴產業」

AI股重挫嚇壞投資人　法人：短線陷整理長線仍看好

最奢華五星級下午茶1600元有找！鹹甜交錯手工製作有夠美味

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

地方熱門新聞

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

蘇拉成形　氣象局：預計下週三逼近花東

東勢牛稼莊蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

台積電中科2奈米廠　盧秀燕：水電供應充足

台東今年161人染性病　10人愛滋病

南消六大隊救護員助接生母子均安

長者也有夏令營　242阿公阿嬤玩開了

移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

黃偉哲教挑選好吃台南文旦小撇步

女子情緒不穩鎖房內　警踹門救人

更多熱門

相關新聞

西螺福興宮9／7濟世慈愛　普度溫情人間

西螺福興宮9／7濟世慈愛　普度溫情人間

中元節將至，西螺福興宮依循百年的傳統，今年將於9月7日同樣散發著宗教文化的光輝，承載著慈悲與關懷，邀請來自全國各地的太平媽信徒攜手共襄善舉，透過捐贈普度物資給全國各級社福機構，福興宮以行動彰顯善行善念，讓善緣的種子在心間萌芽生根。

張麗善盼北港轉運站與停車空間共同開發

張麗善盼北港轉運站與停車空間共同開發

台塑Formosa科學探索營　引領國中生追尋科學奧秘

台塑Formosa科學探索營　引領國中生追尋科學奧秘

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

關鍵字：

台塑企業雲林劍湖山渡假大飯店雲林長庚紀念醫院長庚科技大學長者夏令營高齡

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面