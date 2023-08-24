西螺福興宮中元普渡百年傳統　9／7太平媽濟世慈愛普度溫情人間

▲西螺福興宮依循百年的傳統，今年將於9月7日舉行中元普渡法會，邀請來自全國各地的太平媽信徒攜手共襄善舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中元節將至，西螺福興宮依循百年的傳統，今年將於9月7日同樣散發著宗教文化的光輝，承載著慈悲與關懷，邀請來自全國各地的太平媽信徒攜手共襄善舉，透過捐贈普度物資給全國各級社福機構，福興宮以行動彰顯善行善念，讓善緣的種子在心間萌芽生根。

▲西螺福興宮今年結合台灣吧設計創意平安籤，在農曆七月期間到太平媽文創品區定額消費，即可獲得應景的Q版圖貼。

（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮自農曆4月展開線上登記服務，彰顯現代科技與宗教傳統的契合，信眾無論身處何地皆能透過遠端登記贊普，將對太平媽的虔誠與先人緬懷之情化作實際行動，福興宮將於9月7日（農曆7月23日）隆重舉行超度拔薦法會，宛如一道橋樑連結著虔誠與普度的心靈。

▲西螺福興宮自農曆4月展開線上登記服務，信眾無論身處何地皆能透過遠端登記贊普，將對太平媽的虔誠與先人緬懷之情化作實際行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮表示，今年登記普度資料的過程中，有許多孩子一起為遠行的師長登記拔薦超度，表達著師恩難忘、先師懷念的情感，這份純真與感恩，彷彿是先師慈悲教誨的最好寫照而令人動容。贊普登記狀況也相當踴躍，善行的洪流有望打破往年的紀錄。

▲去年普渡盛況，福興宮將數千份的普桌物資擴及西螺、二崙、崙背、莿桐、林內等五個鄉鎮之地方低收入戶、弱勢團體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

往年均將數千份的普桌物資將傳遞至西螺、二崙、崙背、莿桐、林內等五個鄉鎮，關懷送暖地方低收入戶、弱勢團體，以及西螺分局轄區內的弱勢家庭，盼望今年能再突破，將大眾與太平媽慈悲濟世之心持續延伸，使關愛與希望注入每個角落。

西螺福興宮董事楊文鐘提到，農曆七月中元普度法會，不僅可以當作紓解人們表達對逝去親友、毛小孩、無緣子女與出生早逝幼兒無盡想念的儀式場域，更像跨越陰陽隔閡、歡聚一堂的溫馨時刻，一同見證宗教文化的溫馨與慈愛在人間綻放。西螺福興宮的百年傳統，如同燭火照亮著前行的道路，我們共同期盼，這份濟世的情懷能在世間不斷綻放，為社會帶來無限的溫暖與力量。

▲去年普渡品經由西螺警分局協助下送達所需民眾手上，溫暖人間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）