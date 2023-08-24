北港轉運站閒置多年　張麗善：仍盼轉運站+停車空間共同開發

▲北港轉運站在台19線，華南路和大同路口的舊台汽大樓，是很多北港人的共同記憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

北港轉運站閒置多年，其開發案一直是地方鄉親相當關注的話題，雲林縣政府指出，自2012年8月國產署來訪洽談協助，期間歷經多次會勘與會議積極推動，但因活化層級不高，2019年5月9日改採促參BOT設定地上權之方式規劃辦理，執行期間於北港地區舉辦2次公聽會、2次招商說明會積極推動地方建設。

雲林縣政府說明，北港轉運站規劃一樓作為轉運層，二至六樓分別為伴手禮街、美食街、主題餐廳、商旅層，而立體停車場大樓提供小客車、機車位。可行性評估過程中，針對署內意見，縣府皆據以修正，期望能符合國有財產署需求；後續可行性評估完成後，於2021年11月12日獲財政部補助134萬辦理「雲林縣北港轉運站新建營運移轉案」，原定2022年10月招商。

但於2022年5月與國有財產署洽談土地合作改良事宜時，國產署卻以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由，片面宣布與雲林縣政府合作破局，堅決以「無轉運機能之商業開發」獨力進行招商。而自合作未果後，縣府分別於2022年6月、12月、2023年3月正式函文請國有財產署，考量地方需求並秉持公地公用原則，重新評估共同土地改良利用事宜。

但國產署函復表示，大面積閒置國有土地，在無國土保育議題及無須配合推動中央重大政策需求下，應由該署以招標設定地上權方式辦理開發。其中今年1月函復時，內容甚至提及該署使用分區變更時，已無償提供部分土地供停車場使用，倘規劃作為轉運站使用，有損國產權益，再次抹滅民眾的期待。

現因國有財產署於經2次設定地上權招標開標，無人投標，若財政部國有財產署希望再次與雲林縣政府府洽談合作改良開發，張麗善縣長表示，上任以來將本案列為重大縣政建設計畫，積極推動本案，北港鎮市中心腹地狹窄，路邊停車秩序混亂，國有財產署所轄土地倘全數做商業開發使用，預計引進之人潮及車潮，恐非現地空間可消化。

但若轉運站及停車空間共同開發，透過整合商業、交通與旅遊功能，除增進民眾使用公共運輸的意願，並能促進地區產業與觀光發展，以及提昇土地開發效益，創造經濟及公益性之效益，因此，本案商業區國有土地併同本府縣有停車場用地合作開發，本府將積極配合，期望儘早完成北港轉運站之設置，帶動北港地區發展。