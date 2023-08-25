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張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

▲張麗善化身LISA姐姐至庇護商店Happiness咖啡館挑戰一日店員初體驗，由庇護學員教導LISA姐姐揉麵團、烤餅乾還有手沖咖啡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善化身LISA姐姐至庇護商店Happiness咖啡館挑戰一日店員初體驗，由庇護學員教導LISA姐姐揉麵團、烤餅乾還有手沖咖啡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為全國六都以外設置最多庇護工場之縣市，今（25）日由縣長張麗善化身LISA姐姐至雲林縣庇護商店斗六市的Happiness咖啡館挑戰一日店員初體驗，由庇護學員教導LISA姐姐揉麵團、烤餅乾還有手沖咖啡，縣長LISA姐姐透過學習烘焙及手沖咖啡手法及技巧，體驗庇護學員們的就業日常。

促進身障就業是雲林縣府施政目標之一，其中一項就是增設庇護工場，目前共計8家庇護工場，共可提供110名身障朋友庇護性就業機會，庇護工場主要是協助及訓練身心障礙朋友能進入一般職場就業，協助身障者學習訓練以提升工作競爭力，身心障礙者的就業發展是目前社會及政府相當關心的議。

▲張麗善化身LISA姐姐至庇護商店Happiness咖啡館挑戰一日店員初體驗，由庇護學員教導LISA姐姐揉麵團、烤餅乾還有手沖咖啡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善化身LISA姐姐至庇護商店Happiness咖啡館挑戰一日店員初體驗，由庇護學員教導LISA姐姐揉麵團、烤餅乾還有手沖咖啡。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，縣府為讓身心障礙者也有自給自足能力，針對具有就業意願，但就業能力不足，無法進入一般職場的身障者，提供不同的庇護性就業。張麗善說，這些在一般人眼中是簡單但專業度相對高的技術，可以體會其實身心障礙者工作能力及態度真的不比一般人低，反而更認真及堅持，這是值得肯定也是優點之一，希望大家藉由今天的活動讓社會各界可以看到身障者的韌性及努力。

勞青處長張世忠表示「Happiness咖啡館」主要販售咖啡、甜點，另有中秋禮盒，歡迎各界朋友分享推薦，雲林縣庇護工場產品包含有麵包、飲品、蘭花、農產品、清潔服務、口罩及茶包，無論品質、服務都不輸一般業者，希望身心障礙朋友專業產出的商品能被社會大眾支持肯定，讓身心障礙朋友有更多機會與發展空間，未來縣府也會持續推動輔導有意願單位設立庇護工場，增加身障者就業機會。

▲張麗善化身LISA姐姐至庇護商店Happiness咖啡館挑戰一日店員初體驗，由庇護學員教導LISA姐姐揉麵團、烤餅乾還有手沖咖啡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善特別感謝友善企業雲林縣工業會林萬宗理事長及烽森股份有限公司關淑華董事長，贊助精選咖啡豆給Happiness咖啡館。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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