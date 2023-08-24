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台塑「Formosa科學探索營」　引領國中生追尋科學奧秘

▲台塑企業期望透過科學精神與永續精神的結合，使雲林學生在培養 科學興趣之餘，亦能對家鄉的環境永續有更多關注。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲火龍捲，中央的火焰加熱空氣，使氣流產生向上的動力，經過外圍輕輕的擾動使熱空氣成束狀的上升，並帶動火焰向上攀升，即可看到像龍捲風般的火焰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業一直以來致力於推動科學教育，點燃孩子們對知識的渴望。一年一度矚目的「Formosa科學探索營」於今（24）日盛大登場，由台塑企業與國立虎尾科技大學、虎尾高中攜手合作，開啟兩天一夏的科學之旅，由虎高校長陳惠珍、台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑、台塑石化公司協理吳恆昇共同主持開幕。

這場營隊吸引了雲林國中生的熱情參與，小科學迷們齊聚一堂，擁有著無限的好奇心。台塑企業的慷慨贊助使得學子們無需擔憂費用，總共有45個寶貴名額，然而近150位國中學子積極報名，可見學子們對於科學的渴望與熱情。

▲台塑企業期望透過科學精神與永續精神的結合，使雲林學生在培養 科學興趣之餘，亦能對家鄉的環境永續有更多關注。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業期望透過科學精神與永續精神的結合，使雲林學生在培養 科學興趣之餘，亦能對家鄉的環境永續有更多關注。（圖／記者蔡佩旻攝）

為使學生認識世界發展趨勢，這次的營隊主題「環境永續」旨在引導學生認識世界的未來走向。課程涵蓋廣泛，從「綠色能源」如太陽能和風力發電，到「環境保護」如靜電集塵和水質淨化，還有「生物多樣性」，譬如珊瑚生態，透過實際的科學實驗和深入觀察，學生們不僅能夠擴展科學知識，還能夠深刻理解永續發展與生活之間的緊密關聯，培養對永續議題的共鳴與理解。

▲台塑企業期望透過科學精神與永續精神的結合，使雲林學生在培養 科學興趣之餘，亦能對家鄉的環境永續有更多關注。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲用紫外燈模擬太陽紫外線照射珊瑚。珊瑚內部螢光蛋白會改變光的波長（吸收能量，能量轉換，產生螢光），所以珊瑚才會這麼多顏色。（圖／記者蔡佩旻攝）

今活動首日，虎尾科技大學的李孟芳教授帶領著學子們進入神秘的珊瑚礁世界，揭開了一幅海底森林的畫卷。學生們了解到，就像陸地上的森林一樣，珊瑚礁需要清澈的水質和充足的陽光，這是維持海洋生態平衡和生物多樣性的關鍵。更令人驚喜的是，在課堂上學生們發現，家鄉雲林的麥寮工業港竟然也存在著珊瑚的足跡！珊瑚不僅僅是海洋保育的焦點，同時也是家鄉豐富多彩的寶藏。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，期許透過科學與永續的融合，啓發雲林的學生們培養對科學的熱愛，同時關注家鄉的環境永續。 加上麥寮工業港的海底有美麗的珊瑚生態，藉由科學實驗與深入觀察，讓學生瞭解永續發展與生活的密不可分，增長科學知識也對永續議題產生共情為未來的世界注入更多希望。

▲台塑企業期望透過科學精神與永續精神的結合，使雲林學生在培養 科學興趣之餘，亦能對家鄉的環境永續有更多關注。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲學生們還在課堂上驚喜發現雲林麥寮工業港內就有珊瑚生存。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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