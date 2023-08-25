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苗博雅曝賴清德YT粉絲爆增原因　徐巧芯反擊：真是好傻好天真

▲▼國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員徐巧芯質疑，民進黨總統參選人賴清德的YouTube頻道，為何能在短短兩個禮拜內增加3萬7千多的訂閱數？社民黨台北市議員苗博雅反擊，賴清德曾在臉書與Line上，邀請粉絲及好友訂閱頻道，這就是增加幾千個訂閱的原因。對此，徐巧芯再爆料，台南青年台灣隊協會理事長張文俊受訪時承認，有協助學生社團從事台灣意識贊聲的任務活動，痛批「人家都承認了，苗博雅還單純地以為賴清德是透過FB跟Line吸引人潮，真的是好傻好天真！」

徐巧芯25日先在臉書發文質疑，賴清德的YouTube頻道，為何能在短短兩個禮拜內增加3萬7千多的訂閱數？而苗博雅則替賴聲援指出，賴清德在8月9日於臉書上發布貼文，8月10日中午在Line上發訊息，邀請粉絲和好友訂閱YouTube 頻道，這應該就是增加幾千個訂閱的原因，更痛批徐巧芯「為了選立委，不查證、不論理、不專業、不嚴謹，看圖說故事，有沒有看到黑影都要開槍，瞎編陰謀論。」

隨後，徐巧芯再度於臉書發文開嗆，「難怪苗博雅之前會被詐騙，真的要小心一點，遇到我這種話講一半，等你被釣到以後還繼續拿證據爆料的，想說人家翻車結果自己跌倒。」她表示，苗博雅說賴清德的YT訂閱上漲是因為他發FB跟Line宣傳，可是卻無法解釋8月10日以後，為何粉專都固定增加2000人。

徐巧芯指出，昨晚有媒體報導，有協會出價3000元為賴清德的YouTube進行「讚聲」任務，只要大學生在指定時間内為「賴桑去叨位」父親節YouTube推播，完成6個讚並留言3則，即可獲3000元。此外，台南市青年台灣隊協會理事長張文俊受訪時也承認，有協助學生社團從事台灣意識贊聲的任務活動。

徐巧芯痛批，人家都承認有做找學生社團做「讚聲」的「任務活動」了，苗博雅還單純地以為賴清德是透過FB跟Line吸引人潮，狠酸「真的是好傻好天真！這麼單純的人在社會上不多了，我們要小心呵護她，真的要小心詐騙集團！iPhone15要出了，不要再被騙了。」

不過賴清德競選辦公室發言人陳世凱則表示，競辦都有透過LINE、IG、臉書等平台導流到YT，頻道的活動宣傳、社群平台的互動或投放廣告，都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也有採取類似宣傳策略。

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關鍵字：

苗博雅徐巧芯賴清德

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