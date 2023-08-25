推動客家希望行動　賴清德：讓台灣成為世界客家中心

▲民進黨總統參選人賴清德出席「民主台灣」客家峰會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德25日出席由民進黨客家部主辦的「2023民主台灣．客家峰會」活動，致詞時表示，未來將透過客家硬頸、義民、晴耕雨讀的三項精神持續傳承客家文化，並以更深、更廣、更高的三個面向來推動客家希望行動，當未來有機會領導台灣時，落實客家峰會所提出的各項主張，希望台灣成為世界客家中心。

談到民進黨對客家文化努力推動的成績，賴清德表示，第一，民進黨的族群政策，是多元尊重，而非族群融合，過去有讀書讀過漢、滿、蒙、回、藏、苗、傜融合成大漢民族，有些政黨族群文化主張融合，但主張多元尊重，如客家、原住民文化都尊重，不管生活在此的那個族群，對於生活、文化、語言，國家都應該要尊重。

第二，民進黨在第一次及第二次執政，對於客家文化的推廣，都相當重視，且成果相當貢獻，在陳水扁總統任期內，推動「新客家運動計畫」，包括成立客家委員會、客家電視台、客語聯播網、客家文化園區、客家文化節、桐花季等各項活動，及成立大學客家學院，而蔡英文總統，則推動「客家文藝復興運動」，落實包括「浪漫台三線」及「客庄369幸福計畫」等政見，也對語言的非常重視，客家前輩鍾肇政曾經說過：「沒有客家話，就沒有客家人」，透過對《客家基本法》、《國家語言發展法》修法，讓客家語言成為國家語言。

另外，隨著客家庄人口增加，老年人口逐年增加，成立「伯公照護站」，照顧客家的長輩。另外，他當時擔任行政院長，在立法院接受質詢時，就承諾要辦理「世界客家博覽會」，而目前也正在桃園舉辦，希望台灣成為世界客家中心。

「『客家』2個字，不是只代表族群，更代表一種文化、驕傲。」賴清德指出，客家精神有三種精神，第1，是「硬頸精神」，百年來客家鄉親在台灣土地上，蓽路藍縷，努力為建立家園，謀求好的生活環境，客家鄉親展現不怕苦，吃苦耐勞的精神。

第2，「義民精神」，是展現保家衛土的精神，在當前這個時期，也是客家義民精神應該發揮的時候，過去在台灣這土地上，開墾生活，遭遇許多困難，克服各種艱難，面對外來入侵，保護家園，守衛鄉土，面對當前國際局勢，區域霸權興起，民主秩序產生遭受重大衝擊，台灣主權面臨威脅的時刻，我們客家鄉親更要發揮義民精神。

第3，則是「晴耕雨讀」的精神，客家文學大老如鍾理和、鍾肇政、吳濁流、李喬等人所寫出的相關書籍，這是相當難得的文化，面臨數位化時代來臨，人與人關係疏遠時，客家的晴耕雨讀，是非常好的教育精神。

賴清德說，未來要秉持客家三項精神，讓「客家」的內涵，不只代表族群，更代表文化、認同及驕傲，進而來推動客家希望行動，而這個希望行動，將以更深、更廣、更高的三個面向來推動。

賴清德表示，民進黨二次執政以來，不遺餘力的推廣客語教育與客家文化，但還是有一定的侷限，未來我們持續要往下紮根；其次「更廣部分」，過去客家推廣雖有相當不錯的成果，未來要再推廣到有客家鄉親的其他國家，也是此次舉辦客家世界博覽會的目的，讓台灣成為廣大客家文化的中心，讓台灣成為客家推廣到其他國家的樞扭；而更高部分，希望在台灣這塊土地，認同台灣，守護這塊土地，不僅團結客家人，更要影響周遭人而達成這項目的，未來如何執行，共同來擬定一些計劃來落實這些方向。

最後，賴清德重申，明年總統及立委選舉攸關台灣的前途，影響台灣走向和民主的存續、印太和平穩定，為完成這樣的使命，需與社會各種力量連結，才能共同完成守護台灣，促進民主、和平、繁榮，因此他提出「民主大聯盟」，秉持跨黨派、跨世代、跨領域精神，推出優質的候選人，希望都能獲得大家的支持。