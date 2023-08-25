賴清德YT粉絲爆增遭質疑　競辦：透過LINE、IG、臉書導流

▲賴清德競選團隊積極透過Youtube接觸年輕人。（圖／翻攝自賴清德YouTube）



記者陳家祥／台北報導

有媒體報導，民進黨總統參選人賴清德團隊疑似花錢在Dcard找人洗留言；25日又有網友PTT爆料，指賴的YouTube短短2個禮拜增加3萬7千多的訂閱數。對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，都有透過LINE、IG、臉書等平台導流到YT；他強調，頻道的活動宣傳、社群平台的互動或投放廣告，都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也有採取類似宣傳策略。

有網友在PTT上爆料，指賴清德競辦宣傳YT短短3個月突破10萬訂閱，因此查了賴的YT流量，發現在8月9日前，賴YT的訂閱者大概都是幾百人、最多的一天頂多增加600人。但8月10日開始，每天都是千人以上訂閱，如10日當天就有6200人訂閱，從10日到24日短短2個禮拜增加3萬7千多人，對比賴清德5月4日發第一支影片到8月9日約3個月才累積6萬7千人次訂閱，所以2個禮拜增加3萬7千多人訂閱，這個增幅是發了什麼驚天動地的影片嗎？

對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，YT訂閱增加除了感謝網友的支持，也分成三個層面。第一，隨著立委候選人的提名完成、地方組織建立，以及信賴之友會成立，其中特別是信賴之友會成立，活動現場都會在門口擺上請參與者加入LINE好友的文宣，加入LINE後支持者也會即時收到YT更新的訊息。

第二，當新影片更新上傳，除了有相對應的媒體報導，競辦也同步在各社群平台進行宣傳，譬如官方臉書帳號便有83萬的粉絲、IG帳號則是突破10萬追蹤，支持者便可從各個管道導流至YT頻道，並進行訂閱。

第三、針對頻道的活動宣傳、社群平台的互動，或投放廣告，這部分都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也都有採取類似的宣傳策略。