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提升國家經濟產業實力　賴清德拋「五大信賴產業」

▲▼賴清德台北火聖廟參香。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，對於經濟議題，民進黨總統參選人賴清德25日表示，為因應地緣政治的變化，政府必須要提升整個國家的實力，除了國防與國安外，經濟產業實力也是關鍵，在全球供應鏈重組的過程中，必須掌握時機，發展「五大信賴產業」，包括「半導體產業、人工智慧產業、軍工產業、安控產業、通訊產業」，幫助全球世界更和平、更穩定、更繁榮。

賴清德今日在臉書發文表示，過去七年，台灣已經得到了國際社會的肯定；未來，他將會在相同的民主道路上，持續壯大台灣，同時提出新的對策，讓台灣在複雜的國際環境中乘風破浪、不斷前進。

賴清德說，對外他將推動「價值外交」，以民主、和平、繁榮等普世價值，與國際社會進行更穩固的連結，以利台灣整體發展，持續穩定台海區域安全。對內則會推動「國家希望工程」，結合社會各界力量，團結國內，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，讓每個人都可以在和諧安定的社會中安居樂業。

賴清德強調，為因應地緣政治的變化，政府必須要提升整個國家的實力，除了國防、國安外，經濟產業實力也是關鍵，在全球供應鏈重組的過程中，必須要掌握時機，大膽地、持續地壯大台灣科技跟經濟，發展「五大信賴產業」。

賴清德進一步指出，首先是「半導體產業」，台灣IC設計在全球市占率24.3%，佔全球第二；晶圓製造跟封裝測試市占超過 50%，更是世界第一；台灣先進製程的生產製造也超過九成。政府樂見台積電的全球研發中心坐落台灣，讓未來台灣的半導體產業能持續蓬勃發展，無論去日本、美國或是到歐洲投資，都是台灣經濟力量的延伸。

第二是「人工智慧產業」，賴清德透露，人工智慧未來必然是改變全球生活最重要的科技，政府應該讓人工智慧在台灣產業化，並利用人工智慧，協助台灣的中小微型企業人工智慧化，因應2050氣候變遷，順利進行數位轉型、綠色轉型。第三是「軍工產業」，總統蔡英文在任內追求國防自主，不管是勇鷹號教練機、潛艦，或是海巡署的艦艇，都是台灣自己製造，未來也將延續國防自主的路線，投入軍工產業的發展。

第四是「安控產業」，賴清德說，為因應中美貿易衝突，國際社會看到了中國改變民主秩序的企圖心，在紅色供應鏈受到打壓後，提供了台灣非常重要的機會去加入供應鏈，而政府應該要掌握這個機會，推動安控產業以及伺服器等核心敏感產業。第五是「通訊產業」，無論是 5G、6G，尤其是低軌衛星，政府都必須要持續推動，壯大台灣的科技跟經濟，台灣是經濟跟科技的強國，持續壯大科技產業跟經濟發展，才是台灣的生存之道。

賴清德強調，國際社會在進步的時候，其實同時也在面對各項困難跟挑戰，政府應該要思考台灣的機會在哪裡、責任在哪裡，透過五大信賴產業幫助全球世界更和平、更穩定、更繁榮。

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關鍵字：

賴清德五大信賴產業

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