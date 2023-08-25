TVBS民調／拉距戰！侯友宜支持度22％　與柯文哲差距僅6個百分點

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

《TVBS民意調查中心》25日公佈2024總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度37%居冠，民眾黨總統參選人柯文哲28%居次，國民黨總統參選人侯友宜22%暫居第三，值得注意的是「柯侯」兩人差距僅6個百分點，競爭激烈。

另根據《ETtoday民調雲》21日發布的最新「2024總統選情調查」結果顯示，在三腳督的狀況下，民進黨參選人賴清德獲35.4%暫時領先，國民黨參選人侯友宜獲25.6%居次，民眾黨參選人柯文哲則以24.2％緊追侯友宜在後。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲這三位人選中，以賴清德的支持度37%最高，持續上升4個百分點，而柯文哲支持度28%居次，較上個月下滑4個百分點，賴、柯兩人由不相上下，轉為賴清德領先近一成；而侯友宜仍居第三，支持度降至22%，較上個月略減3個百分點。

TVBS民調中，在政黨傾向部分，民進黨支持者有84%挺賴清德；國民黨支持者有67%挺侯友宜；民眾黨支持者則有89%挺柯文哲。至於不偏任何黨傾向的中間選民，有30%支持賴清德、22%支持柯文哲、22%支持侯友宜。

經過交叉分析可以發現，在性別方面，男性選民對三位參選人的支持度變化不大，女性選民中，支持賴清德比例增加8個百分點，來到39%，支持侯友宜減少6個百分點，下滑到22%，柯文哲減少7個百分點，降至21%。

而在年齡部分，20-29歲及30-39歲選民中，柯文哲支持度雖領先，但有下滑跡象，其中20-29歲距上次減少8個百分點。60歲以上選民中，賴清德支持度升至51%，侯友宜則降至24%，柯文哲則是7％。

地區方面，在北北基地區，賴清德支持度33%，領先侯友宜、 柯文哲的27%；桃竹苗地區賴清德支持度38%，領先柯文哲的34%、侯友宜的19%；雲嘉南地區， 賴清德高達52%，侯友宜17%，柯文哲16%；高屏澎地區，賴清德39%，侯友宜18%，柯文哲31%。

此外，根據本次調查結果，能源政策方面，有47%民眾贊成核四重啟，32%不贊成，21%沒意見；至於擔不擔心中國大陸終止或部分終止ECFA下給予台灣產品的關稅優惠，有46%民眾表示並不擔心，29%民眾會擔心，25%沒有表示意見。另對賴清德出訪巴拉圭並過境紐約的表現，有37%民眾表示滿意，20%民眾不滿意，有44%民眾認為無法評斷。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 112 年 8 月 21 日至 24 日晚間 18:30 至 22: 00，共接觸 1,388 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 217 位，拒訪率為 15.6%，最後成功訪問有效樣本 1,171 位(市話 593、 手機 578)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話 後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計 加權處理。調查經費來源為 TVBS。