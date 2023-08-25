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深度偽造！柯P揭「賴副總統訪美內幕」神秘錄音　檢調揪藏鏡人

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局局本部 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

日前傳出許多媒體收到1封神秘電子郵件，以「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」為名附加1個錄音檔案，內容指稱民眾黨主席柯文哲在內部會議批評副總統賴清德訪美一事，但音調與用語跟眾人熟知的柯P風格不同，引發議論。調查局今證實接獲檢舉初步鑑別後，認為這段錄音檔極可能是被深度偽造而成，已報請台北地檢署指揮溯源追查，若發現任何企圖以假訊息妨害選舉的事證，定依法究辦。

這封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」的電子郵件，是在本月（8月）16日晚間寄送給許多媒體，當天午夜正是農曆7月「鬼門開」的時刻，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡隔天被媒體求證時，除否認錄音檔內容的真實性，更痛斥：「鬼門開第一天，就這麼陰森，選舉有必要選成這樣嗎？」

這封電子郵件聲稱錄音場景為本月第1周，柯文哲在民眾黨內部會議的發言，錄音內容可聽到柯文哲批賴清德近期訪美一事，說賴清德「去美國面試」、故意延期簽訂台美雙邊貿易協定BTA，還說賴清德在美國把見面會搞得聲勢浩大，「每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大」、「媒體記者都不知道」等語。

但這段錄音乍聽很像柯文哲的聲音，經反覆細聽，可分辨出音調、用語和講話速度跟眾人熟知的柯P風格不同，咬字發音相當怪異，陳智菡受訪時也澄清，民眾黨內部會議也從未討論賴清德訪美，「有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源」。

調查局今證實，台北市調查處受理檢舉後，以深偽檢測工具軟體鑑別，初步判定檢舉所提出的錄音檔內容，具深度偽造的可能性極高，已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，循線調查中。

柯文哲與賴清德各自代表民眾黨與民進黨，是2024年總統大選的主要候選人，調查局表明，2024年年二合一選舉（總統大選與立委選舉）在即，調查局將全力維護選舉公平、公正，加強查察及蒐證，如發現任何企圖以假訊息妨害選舉的事證，將迅速查處、溯源追查，如涉有不法，定依法究辦，以維護公平乾淨的選舉環境。

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