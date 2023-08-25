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內政部宗教團體表揚大會　台南25家宗教團體獲獎全國第一

▲內政部全國宗教團體表揚大會，由內政部林部長右昌親自頒獎，台南市計有25家興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體獲獎，為全國各縣市獲獎數最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲內政部全國宗教團體表揚大會，由內政部林部長右昌親自頒獎，台南市計有25家興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體獲獎，為全國各縣市獲獎數最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部25日在嘉義縣棒棒積木飯店，舉辦全國宗教團體表揚大會，由內政部林部長右昌親自頒獎，台南市計有25家興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體獲獎，為全國各縣市獲獎數最多，市府感謝各宗教團體對社會公益的努力及投入，讓社會充滿愛與和諧，讓台南更美好。

內政部自1976年起對於興辦公益慈善或社會教化事業績優之宗教團體予以表揚，今年已邁入第46年，是宗教界一年一度的盛會，受內政部表揚的宗教團體，都是在興辦公益慈善或社會教化事業上具有特殊貢獻、著有績效或聲譽卓著，經各級宗教主管機關推薦，再經由內政部宗教事務諮詢委員會組成小組審查後產生。

市長黃偉哲表示，台南是眾神之都，許多宗教團體除了平時推展宗教信仰外，更基於社會公益考量，成為引領良善社會風氣的標竿，致力參與市府環境保護、香金減量、習俗革新等宗教優質化政策，並持續投入資源協助低收入戶或弱勢家庭生活扶助及急難救助，幫助民眾渡過難關，也在國內外發生重大災難時，提供人道救援，賑濟災民、撫慰人心。藉由宗教向善的信念，深入每個需要被幫助的角落，給予真誠的關心與協助，已經成為帶動社會不斷向上提升的一股穩定力量。

▲內政部全國宗教團體表揚大會，由內政部林部長右昌親自頒獎，台南市計有25家興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體獲獎，為全國各縣市獲獎數最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局姜淋煌局長表示，這次台南市獲獎團體包含了佛教、道教、一貫道、基督教等中西方不同的宗教團體。雖然教義信仰有所不同，但相同的是積極從事公益慈善與社會教化事業，大家共同用愛關懷這個社會，深入每個需要幫助的角落，為社會注入暖流，希望透過本次表揚活動，鼓勵更多宗教團體能加入社會公益事務的行列，成為支持社會向前力量，共創安定、安心、安居的幸福家園。

台南市今年計有25家獲獎宗教團體，皆為發揚公益、服務社會卓有績效者，獎項分為「宗教公益深耕獎」及「宗教公益獎」，名單如下：宗教公益深耕獎：西港玉勅慶安宮、慧光佛堂。

宗教公益獎：下營上帝廟、正統鹿耳門聖母廟、財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇、財團法人台灣基督長老教會台灣教會公報社、財團法人台灣省台南市美好基督教會、財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、財團法人台灣省台南市香光聖堂、普法道濟寺、大灣南巡宮、仁壽宮、如來之家、玄空法寺、財團法人玉山寶光聖堂、慧光佛堂、西港玉勅慶安宮、財團法人南鯤鯓代天府、東隆宮、崁頂福安宮、財團法人火山碧雲寺、財團法人大仙寺、碧軒寺、武廟、慧慈寺、慶安宮、東勢北極殿。

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