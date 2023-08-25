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和逸飯店台南西門館跨界GoPro Taiwan　親子攝影體驗營第2波人氣投票開跑

▲和逸飯店•台南西門館，25日起至9月17日第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店•台南西門館第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到親子族群歡迎的和逸飯店•台南西門館，希望讓家長及孩子在旅行快樂玩樂及學習，此次首度跨界與運動攝影領頭羊GoPro Taiwan合作，舉辦「親子攝影體驗營」，禮遇AMAZZING CLUB會員參加，整體獲得好評回饋。

▲和逸飯店•台南西門館，25日起至9月17日第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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25日起至9月17日第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎，民眾參與投票加碼抽和逸飯店•台南西門館住宿券。

▲和逸飯店•台南西門館，25日起至9月17日第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動邀請GoPro台灣區親子大使、同時也身為親子KOL的得體夫婦Mike現場教學實拍體驗，大小朋友體驗和逸飯店•台南西門館的遊樂設施，並使用GoPro紀錄下動人回憶。在影片中可以看到在奇趣操場搭乘和逸愛嘟嘟小火車、開飆風電動車兜風的快樂身影，在室內遊憩區森林遊戲屋、粉紅球池玩耍的開心笑容。

▲和逸飯店•台南西門館，25日起至9月17日第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

講師Mike期許爸爸媽媽及小朋友一起拍下有溫度的畫面，不錯過親子間相處的每個瞬間，參加活動的黃媽媽表示：「這次從超級新手學會拍攝及剪輯，成果分享時非常感動，希望能拿到第一名抱走GoPro乙台」。影音作品人氣投票即日起至9月17日，民眾至和逸飯店•台南西門館Facebook官方粉絲團的置頂活動貼文，即可觀看親子攝影體驗營各組參加者的影音作品，於活動貼文留言選出最喜歡的一組作品並投票支持，即有機會獲得和逸飯店•台南西門館住宿券1張。

▲和逸飯店•台南西門館，25日起至9月17日第2波親子攝影作品人氣票選開跑，開放所有民眾上網票選最喜歡的GoPro影音作品，人氣票選第1名即送出價值萬元的GoPro大獎等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不僅親子活動豐富多元，和逸飯店•台南西門館更是全台唯一與卡通頻道聯名的親子旅宿，一踏進飯店就能看到卡通明星飛天小女警、熊熊遇見你與探險活寶，近期更獨家推出「萌心爆發•卡通樂旅」一泊二食專案，主打入住超萌卡通主題房，玩偶、備品等周邊帶回家。下午茶時段到COZZI KITCHÉN品嚐以迷你干貝酥漢堡、冰淇淋、彩虹蛋糕與主題氣泡飲組成的「飛天小女警」主題午茶套餐，與卡通明星一同渡假，享受可愛又療癒的旅程。

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