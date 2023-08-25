「為自己勇敢、為孩子勇敢」　台南市勞工局舉辦職場平權論壇

▲台南市勞工局在尖山埤渡假村舉辦「勇敢不會消失」職場平權論壇，邀請前行政院勞委會主委王如玄律師、大舜集團管理部經理蔡永彰以及金百利克拉克台灣分公司新營廠人力資源經理林復榮進行專題對談。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局特於25日在尖山埤渡假村舉辦「勇敢不會消失」職場平權論壇，邀請前行政院勞委會主委王如玄律師、大舜集團管理部經理蔡永彰以及金百利克拉克台灣分公司新營廠人力資源經理林復榮進行專題對談。

分別從不同角度剖析雇主及受雇者在職場上如何勇敢面對職場性騷擾問題，以及未來的因應趨勢、工作與家庭如何達成平衡，讓員工無後顧之憂等議題。並廣邀各單位企業、機構、及各大工會參與，提升職場性別意識，打造不只是「希望家園」更是「希望職場」的城市。

性別工作平等法施行迄今已逾20年，由於日前國內性騷連環爆，社會掀起一波「me too」行動，也促使政府全面檢討平三法，性別工作平等法亦在7月31日在立法院三讀通過，8月16日經總統公布，自8月18日起修正名稱為《性別平等工作法》。

勞工局長王鑫基表示，近年來，台灣社會對於性別議題在社會團體及教育培力下已更加進步，同時職場上的性別議題也逐漸受到重視，尤其me-too議題引發社會上巨大回響，立法院也針對性騷三法大幅度的修法，期以事先的遏止、強化雇主防治意識與責任、以及建立可信賴的申訴調查程序。因此這次的論壇特別以「勇敢不會消失」為題，強調職場中受到性騷擾時如何勇敢站出來，以及邀請企業分享如何建構優質友善的職場環境，兼顧員工工作與生活的平衡。

第一場次由律師王如玄針對職場性騷擾進行報告，包含常見態樣、修法重點分析，以及企業如何建構性別友善職場，同時她也從勞工行政實務的觀點，提醒企業或是工會如何因應以及處理職場性騷擾防治。

第二場次則由大舜集團管理部經理蔡永彰、以及金百利克拉克台灣分公司新營廠人力資源經理林復榮就實務面「工作與家庭如何達成平衡」讓員工無後顧之憂。大舜鈑金管理部經理蔡永彰分享白賜春董事長的理念，唯有留住好人才公司才有競爭力，她希望能提供員工一個安心就業的環境，因此在台南科工區建設第一家企業幼兒園，不僅提供員工安心托育環境也嘉惠鄰近各企業員工托育需求，同時為鼓勵員工有健康身體及完善工作環境的生活機能，更建設了大舜形象館，引進健身房、餐廳及便利商店等。金百利克拉克台灣分工公司新營廠經理林復榮則分享該公司的組織文化，除了明白揭示性騷擾防治措施及申訴辦法外，也重視多元共融文化，同時也分別從管理措施、心理建設、硬體設施等各面向提供許多促進工作與生活平衡的激勵活動與措施，建立一套對於員工更安全、友善的環境。

勞工局長王鑫基也呼籲所有雇主應該以預防的角度，積極建立讓每一個受僱者都能安心、安全的友善工作環境，勞工局長期也持續進行職場性別平等宣導，同時也將職場性別平等概念、性騷擾防治等議題向下扎根到各校園宣導，市民朋友若有相關職場性別平等的問題，也歡迎隨時向勞工局諮詢反映。