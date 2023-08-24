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社會 社會焦點 保障人權

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一家加油站日前發生工讀生在重機車加油時，加滿了油卻未跳停收槍，導致汽油大量從油箱口滿溢噴出。重機車主將影片分享在臉書社團《輕檔車俱樂部》，加油站今日受訪指出，機車加油均有SOP，該工讀生當天可能太累沒注意。而車主表示不會要求賠償，但希望工讀生能記取教訓。

▲斗六某加油站發生工讀生心不在焉，幫重機車加油時未跳停造成98汽油從油箱大量溢出，嚇壞車主。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

▲斗六某加油站發生工讀生心不在焉，幫重機車加油時未跳停造成98汽油從油箱大量溢出，嚇壞車主。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

一名重機車騎士於8月13日與50位車友一同從台中到斗六遊玩，回程時在斗六一家加油站加油時，一名工讀生持加油槍加油，但油加滿了油槍卻沒有跳停，汽油瞬間從加油孔整個溢出來，騎士嚇到「欸！欸！」出聲，工讀生才趕緊收油槍，可能瞬間不知該怎麼辦，在騎士提醒下，才去拿一包衛生紙給騎士擦車。

▲斗六某加油站發生工讀生心不在焉，幫重機車加油時未跳停造成98汽油從油箱大量溢出，嚇壞車主。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

▲加油站組長表示，可能是工讀生操作時沒調整好控制鐵片造成溢油意外。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

重機騎士在臉書社團《輕檔車俱樂部》貼文「嫌棄車太髒用98幫我洗車（加油的時後要幫加油員注意他的手指是否壓著油槍才不會像這個樣子，切記！切記）」；車主事後表示，引擎這麼燙好險沒燒起來，自己已經是萬幸了， 加油站薪水沒多少也沒必要跟跟他計較，還有一段影片， 至少有一個像站長得有說不好意思所以也就算了， 只是我們真的要注意加油員的加油方式，我撥開他的手才發現他手指壓著槍鈕，根本沒機會跳停，悲劇就是沒注意到，所以才會強制洗車，不會有人想跟我一樣的。

貼文曝光後，引起不少網友憤怒留言「不知道是嚇傻了 ，還是怎樣！事後這態度真的不行餒⋯快點道歉幫忙擦拭啊 在那邊看什麼⋯ 騎士人是真的很好！」、「不認真看油錶。 做這麼爛滿出來了還不會道歉這個態度 我直接先飆了」、「我能體會工讀社會歷練少 ， 可能沒辦法反應，但是當下歉意要立刻表現出來，車主真的硬起來的話 吃不完兜著走」，也有網友緩頰「小朋友可能心裡也很害怕被求償，估計腦袋已經一片空白了」。

▲斗六某加油站發生工讀生心不在焉，幫重機車加油時未跳停造成98汽油從油箱大量溢出，嚇壞車主。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

▲車主覺得工讀生薪水也沒多少沒必要求償，但是提醒車友加油時多注意以免發生一樣情況。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

也有人疑問「插這麼深也會滿出來嗎」，釣出網友說明「會，因為這位弟弟用最大油量加油在快速加進去，跟水一樣產生漩渦當快滿時，又用大油量加，油沒地方跑就衝出來了」、「當油量過大，加上這種油箱，沒有速膠車油管油氣回衝這麼大時，有一定機率不會跳停，滿多人說油槍壞掉，其實不是。打檔車從白牌野狼到大型重機，面對這種油箱，一定要邊看邊加」。

事發加油站組長今日受訪表示，機車加油都有教育SOP，但可能工讀生當天心不在焉或是太累，基本上加油槍偵測滿油會自動跳槍，但機車因為油箱有空氣無法動作，需由加油員仔細聽聲音注意盯著油槍，再以手動執行操作，當時工讀生疑似沒有調整好鐵片，導致沒有跳停，未來最再對員工加強訓練。

▲斗六某加油站發生工讀生心不在焉，幫重機車加油時未跳停造成98汽油從油箱大量溢出，嚇壞車主。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

▲有人對於油槍功能質疑，吸引網友說明，油箱構造不同所以有一定的機率不會跳停，一定要邊看邊加。（圖／翻攝自Facebook／輕檔車俱樂部）

 


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