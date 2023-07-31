嘉義市心康復之友協會　獲社安網績優團體表揚

▲▼ 嘉義市心康復之友協會榮獲社安網績優團體 公私協力共同交織精神疾病復元支持網絡 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人嘉義市心康復之友協會甫於7月29日榮獲衛生福利部112年度強化社會安全網績優團體獎，今(31)日嘉義市政府衛生局廖育瑋局長特別前往致賀，感謝協會從幫助嘉義市精神康復者出發，進而推展到全國的精神康復團體。

廖育瑋局長表示，嘉義市政府深知精神康復者復元之路上相當艱辛，自立生活、社區支持更是歸復社會的關鍵。嘉義市心康復之友協會在104年成立後，衛生局即積極輔導其發展精神健康服務，共同建立社區精神病人的社會支持網絡，協助爭取精神衛生團體獎勵計畫以及公益彩券盈餘基金挹注經費，合作辦理精神復康足球以及多元體適能活動方案，並率全國之先於108年開始辦理精神病人多元社區生活方案，提供精神康復者適切及優質的住宿服務，於嘉義市共設置心晴、心圓、心曜、心願等4處社區家園，提升康復者自主生活能力。

同時配合強化社安網第二期計畫於110年佈建精障協作模式服務據點-心旅程會所，與嘉義市社區心理衛生中心和社會處密切合作，共建綿密的公私協力社會支持網絡，實踐嘉義市「全齡共享、世代宜居」的城市願景。

嘉義市心康復之友協會黃聲仁理事長表示，協會從創立之初，堅信康復者才是復元歷程的核心，在專業團隊、家屬及社會大眾的尊重和支持下，享有全面發展的機會，選擇自己的人生目標，學習與疾病共存，活出超脫病人角色的希望人生。協會總幹事張朝翔也提到，心康復之友深知在復元歷程裡，關係是促進復元的重要因素，因此專業團隊以「夥伴關係」建立起長期性與連續性的社會支持網絡。

衛生局呼籲，精神疾病透過親友持續關心與陪伴，多元的支持，搭配適當的藥物治療，多數症狀都能夠改善。今年衛生局不僅為社區精神康復者開辦多元體適能課程，更與協會合作辦理家連家精神健康家屬課程與精神疾病照顧者專線，培力與支持家屬與病友一起邁步復元旅程。倘若市民想了解相關心理衛生資訊及或精神疾病照護上的需求需要諮詢，衛生局社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務，請於上班時間撥打05-2255155，家屬課程則致電專線電話05-2762270#14，歡迎市民多加運用。