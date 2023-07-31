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嘉義市推進創新科技發展　「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」

▲▼ 生成式AI浪潮來襲！智造咖帶領市民運用AI打造個人品牌 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市7月29日在嘉義秘書店舉辦「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府積極推進創新科技發展，針對新興科技領域定期舉辦技術分享小聚，於7月29日在嘉義秘書店舉辦「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」，特邀全台最大科學知識社群-泛科知識股份有限公司知識長鄭國威和台灣數位文化協會資深經理莊哲昀進行專題交流演講，帶領嘉義民眾深入了解AI技術的推動以及如何有效運用生成式AI工具來增強品牌效應。

▲▼ 生成式AI浪潮來襲！智造咖帶領市民運用AI打造個人品牌 。（圖／嘉義市政府提供）

主講師鄭國威知識長指出，新媒體新網絡帶來的變動時代，個人品牌塑造已逐漸顯露其對職業發展的關鍵影響力，配合資訊科技的急速發展，運用AI工具改變傳統的工作流程已成必要，例如應用生成式AI規劃影片內容，利用AI繪圖工具製作虛擬角色，採用GPT等工具提升工作效率。在面對AI帶來的挑戰與機遇時，了解AI對個人品牌塑造的影響，並學會善用AI工具打造出具有影響力的個人品牌。

▲▼ 生成式AI浪潮來襲！智造咖帶領市民運用AI打造個人品牌 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府智慧科技處郭軒志處長表示，因應AI科技的崛起熱潮，大家都一定聽過，「你的工作不一定會被 AI 取代，但卻一定會被善用 AI 的人取代」之類的說法，這一次希望藉由本次活動帶領市民朋友一起探索AI時代的品牌塑造之道，透過交流學習能更好地應用新興技術，提升未來的競爭力，開啟嘉義市AI世代的新篇章。本次活動除了是科技知識的分享，更是能凝聚有志一同的智造咖能聚集在一起交流互動，期望日後中南部的民眾往後想到這類型科技聚會，第一直覺便是智造咖交流會。

▲▼ 生成式AI浪潮來襲！智造咖帶領市民運用AI打造個人品牌 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府一直推廣全齡科技培力，普及數位素養，自109年起舉辦不同主題的「新興科技交流會」，接軌國際新趨勢，將最夯的數位科技議題帶給市民，111年榮獲台灣永續教育金獎及衛生福利部健康城市暨高齡友善城市創新獎的肯定。下一場智造咖交流會主題是「AI世代的工作革命」，將講述如何運用AI工具改革與優化工作流程，預定於8月12日在秘書店（中山路與吳鳯北路交叉口）辦理，歡迎有興趣的民眾至嘉義市政府有事青年實驗室官方網站報名（https://pse.is/54djae）。

▲▼ 生成式AI浪潮來襲！智造咖帶領市民運用AI打造個人品牌 。（圖／嘉義市政府提供）

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