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桃竹苗分署協助福容飯店徵才　鼓勵多聘用中高齡及高齡勞工

▲桃竹苗分署協助福容飯店徵才

▲桃竹苗分署協助福容飯店徵才，期改善缺工。（圖／福容飯店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國住宿餐飲業缺工嚴重，為協助住宿餐飲業徵才，勞動力發展署桃竹苗分署18日為連鎖知名飯店福容飯店舉辦線上說明會，邀請全台福容飯店21位人力資源部主管上線共同參與，向其宣導說明疫後方案的各項措施及補助相關內容，鼓勵業者多進用「中高齡及高齡者」人力，獲得主管們熱烈迴響。

福容飯店也積極回應，針對參與政府推出的疫後改善缺工擴大就業方案，招募28位房務員及清潔人員職務，分別在花蓮、福隆、月眉以及墾丁進行招募，月薪2萬8,000元至3萬元，並提供員工宿舍、員工餐廳(免費供應當班餐食)、員工住宿/餐飲消費優惠、年度健康檢查以及三節獎金(禮品)等，希望能招募更多人才。

▲桃竹苗分署協助福容飯店徵才

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，為解決旅宿、餐飲及航空站 地勤等產業的缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，包含「專案就業獎勵」、「先僱後訓」等補助，以及相關就業服務資源如「僱用獎助津貼」、「職場學習再適應計畫」、「職務再設計」及「繼續僱用高齡者補助」等，讓企業人資更了解改善疫後缺工的獎勵措施與訓練課程資訊。

桃竹苗分署轄下桃園、新竹、苗栗等縣市，目前在「疫後改善缺工擴大就業方案」旅宿業部分有20家業者提供96職缺，餐飲業的疫後缺工專案職缺則有64家釋出792個職缺。為鼓勵求職者投入專案職缺工作，現在經公立就服機構推介投入專案職缺就業滿30日以上，還可獲得每個月6,000至13,000元不等獎勵，最長12個月，求職者千萬別錯過，現在正是投入住宿餐飲業的好時機。

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