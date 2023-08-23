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68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務　職場工作不再吃力

▲68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務

▲桌夾型附燈放大鏡協助敏珠姐照明及觀看。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

68歲的敏珠姐於工作中，長期面對微小的零件，對眼睛與手部肌肉均造成不小負擔，幸公司向桃竹苗分署申請了「職務再設計」服務，由職務再設計團隊安排專業委員直接進入工廠，對其工作環境、流程與身體承受負荷進行詳細瞭解與評估，提供適當輔具緩解敏珠姐的身體負擔，讓敏珠姐持續穩定就業。

桃竹苗分署23日表示，敏珠姐在竹東鎮的亞雷工業工作，主要是負責組裝扣絲模組與機台框架，但扣絲模組需組裝尺寸介於1毫米至10毫米之間的零件，長期下來對於她的眼睛與手部肌肉造成不小的負擔；而且她必須先以低坐姿組裝機台框架，再把框架抬到工作檯上與主要機台做組裝，這樣不良的工作姿勢與高低差的重物搬運，導致她腰、背和雙手都感到不適甚至疼痛，影響了整體的工作效能與自信。

▲68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務

▲油壓升降台車油壓升降台車減輕敏珠姐搬運的負擔。（圖／桃竹苗分署提供）

經桃分署職務再設計團隊安排專業委員評估後，提供敏珠姐桌夾型附燈放大鏡，幫助她在工作檯的照明與放大零件方便觀看；可自由調整高度的座椅，避免過度彎腰與不良姿勢；另外還建議使用油壓升降台車，方便敏珠姐調整不同高度的工作檯面，減輕搬運的負擔與不適感。

▲68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務

▲企輔團設計客製化的模型，解決細小零件難以抓握和固定的問題。（圖／桃竹苗分署提供）

又，專業委員還特別為敏珠姐的扣絲模組組裝流程進行改良，設計客製化的模型，解決細小零件難以抓握和固定的問題。藉由職務再設計的介入，目前敏珠姐感覺工作上又能得心應手，她非常感謝桃竹苗分署職務再設計服務團隊的幫忙，不但有輔具補助也改善了工作流程，原本覺得工作越來越吃不消，現在工作問題解決了，自己也可以繼續工作。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部積極推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，相關就業協助措施與補助專案，從穩定就業、促進失業者就業及退休後再就業，都有多元的方案可以配搭。為幫助在職中高齡勞工可以繼續在職場上發揮所長，提升工作「銀」響力，職務再設計透過提供就業輔具、改善工作條件、調整工作方法等方式，協助勞工排除工作障礙，補助金額每人每年最高10萬元。桃竹苗分署今年職務再設計計畫，截至今年7月底已有112位員工受惠。

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桃竹苗分署職務再設計

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