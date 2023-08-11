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「羅馬」之旅體驗咖啡文化　勞動部桃竹苗分署強力推薦

▲桃竹苗分署推薦邀您來「羅馬」之旅

▲咖啡莊園導覽。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部推動「多元就業開發方案」（簡稱多元計畫），提供執行計畫的人力，並挹注輔導資源協助改善地方產業（如包裝、行銷、導覽等），桃竹苗分署推薦位於羅馬公路旁，執行多元計畫成效良好的新竹縣關西鎮金山社區發展協會，歡迎民眾不妨把握暑假期間，來趟親子地方小旅行，體驗台灣社區之美，用行動支持中高齡在地就業。

勞動力發展署桃竹苗分署11日表示，連接桃園市復興區羅浮與新竹縣關西鎮馬武督的「羅馬」公路沿途風景優美，也有不少值得去探訪多元計畫單位。其中位於羅馬公路旁的「新竹縣關西鎮金山社區發展協會」，長期致力推廣在地咖啡產業，推出主題式的「咖啡文化體驗」，並且凝聚在地22位小農，以友善耕作及結合科技管理方式，培育出最具在地特色風味的咖啡品種。

▲桃竹苗分署推薦邀您來「羅馬」之旅

▲陶鍋烘豆體驗。（圖／桃竹苗分署提供）

因為勞動部多元計畫的支持，在地「馬武督咖啡」漸漸打出名號，不只讓計畫的進用人員中高齡朋友們有就業機會，本來已經離鄉的青年，也看到了地方產業發展契機，慢慢有回流返鄉的趨勢。

▲桃竹苗分署推薦邀您來「羅馬」之旅

▲咖啡沖泡體驗。（圖／桃竹苗分署提供）

新竹縣關西鎮金山社區發展協會在今年推出一系列咖啡體驗活動，包括可以喝到職人沖泡的精品咖啡、專人導覽咖啡園、體驗陶鍋烘豆並品嘗自己親手烘製出的咖啡，喜歡品茗的朋友不可錯過在地咖啡莊園自採自製，具淡甜香味且後韻綿長的咖啡葉茶。另外每年11月更是咖啡豆的盛產期，期間限定的咖啡體驗遊程，從咖啡採豆、手工剝豆、陶瓷烘豆到咖啡品嘗，歡迎愛好咖啡的朋友們蒞臨。

桃竹苗分署表示，為協助中高齡就業，多元計畫也是措施之一。在多元計畫中，中高齡者多半執行導覽解說、營運推廣及產品加工等工作項目，從中學習進而提升專業職能，甚至取得相關導遊領隊證照等。桃竹苗分署近三年總計補助285個民間團體、創造1,114人就業。

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桃竹苗分署體驗咖啡文化馬武督咖啡

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