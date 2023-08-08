知名大廠23年資深工程師遭解雇　職訓補戰力再造第二春

▲徐文通參加桃竹苗分署空調機電班職訓成功轉職。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾在知名面板顯示器大廠擔任設備工程師的徐文通，任職23年原以為可以做到退休，卻在50歲時，因公司經營不善宣告破產被解僱，面對中高齡突然失業，徐文通感到非常擔憂，桃竹苗分署主動出擊，針對這波遭解僱的員工開辦「空調機電實務」中高年齡專班，他於報名參訓並進修培養第二專長，重新找到工作機會。

歷經900小時訓練，徐文通感謝訓練師的耐心指導，讓原本門外漢的他，透過實作課程的持續練習，不僅能夠熟練應用冷凍空調設備節能管理、機器設備試車調整、組裝維修和維護保養等相關技能外，更在結訓前順利考取冷凍空調乙級技術士證；結訓後，憑藉著面板相關資歷及空調機電雙技能，他順利進入中山科學研究院材料暨光電研究所，擔任技術師一職，負責通信光纜光電轉換器的維修與更換工作，至今已穩定就業超過2年以上。

▲桃竹苗分署空調機電職訓實況。（示意圖／桃竹苗分署提供）

徐文通鼓勵中高齡的朋友們，不要自我限制，更不要輕視自己的就業能力，只要勇於學習，加上豐富的工作經驗，同樣也可以在職場上嶄露頭角，實現事業的蛻變！

訓練師李居芳老師表示，中高齡者擁有穩定性高、配合度好等多項優良特質，且相較於年輕人更具耐心；因此，非常適合從事機電設備維護及物業巡檢的工作。近年來，冷凍空調產業對技術檢修與維護人力的需求持續增加，如果企業能夠充分運用中高齡員工的特質與豐富經驗，將能夠獲得一支不可多得的生力軍！

桃竹苗分署長林淑媛表示，為落實「中高齡者及高齡者就業促進法」，提升中高齡者勞動參與，並促進高齡者就業，勞動部訂定「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，自今年起為期三年，預計每年至少增加10萬名中高齡者及高齡者勞動力；而徐文通正是透過客製化的高齡訓練專班，免費參訓，提升自我的專業知能，使中高齡者有了再次融入職場的機會。