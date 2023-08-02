失業男轉換跑道投入旅宿業　就業獎勵金補助每月薪資上看43K

▲待業男投入旅宿業，就業獎勵金補助薪資優。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應國旅興盛及暑假旅遊旺季的到來，勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」陸續將旅宿業、餐飲業及航空地勤納入專案職缺。桃竹苗分署2日表示，竹北就業中心協助失業民眾，主動由具專業職涯諮詢證照人員，透過免費職涯測評工具解測，提供專人一對一服務、快速協助38歲失業的黎先生找到旅宿業工作，順利就業。

黎先生在製造業待了12年，因失業來到竹北就業中心找工作，就業中心服務人員透過多次諮詢，了解黎先生想趁這個機會轉換跑道至服務業，但諮詢結果顯示黎先生個性較不擅長與人群應對，如想從事服務業，建議他可以優先從事較不需直接密集與人群接觸的房務員工作。

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黎先生表示願意接受挑戰，且期待能找到提供住宿的工作，就服員因此向黎先生推介房務員專案職缺，並協助黎先生申請通過專案缺工就業獎勵計畫後，順利就業進入位於苗栗縣的知名飯店。

住在新竹的黎先生與所推介就業地點苗栗距離超過30公里，就服員也運用跨域就業津貼，以減少黎先生至外地工作的負擔，在他順利錄取知名飯店房務員上工後，每月除領取薪資30,000元外，因其工作地點位在偏遠(特定)地區等因素，每月還能多領就業獎勵金額13,000元，總計每月含薪資上看43,000元，另外加上跨域就業津貼補助房租或交通及搬遷等費用，黎先生也很有信心能持續穩定就業。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」專案職缺部分，據統計目前新竹縣餐飲業有14家廠商、33個職缺，而旅宿業則有2家、6個職缺，求職應徵人數明顯有增加的趨勢。

為提高民眾至離住家較遠的地方就業意願，跨域就業津貼提供異地就業交通補助、搬遷補助以及租屋補助，該項津貼包含異地就業交通補助金，工作地點距住家30-70公里、每月補助1,000至3,000元，搬遷補助金核實發給、最高30,000元，還有租屋補助金，每月最高補助5,000元、最長可領12個月，降低求職者跨域就業的障礙，協助儘速就業。