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國道9服務區推動綠能BOT！增90格快充　明年第3季全數完成

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國道電動車充電站將持續擴大建置。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

記者李姿慧／台北報導　

電動車數量不斷成長，預計2040年電動小客車和電動機車市售比將達到100%，等同2040年邁入禁售燃油車、新車只販賣電動車時代，為配合運具電動化，國道服務區也加速建置快充設備，除既有28格外，今年8月底前再增44格，並將採首件綠能BOT案，9服務區將再增90格，明(113)年第三季全數完成。

根據政策規劃，2030年11700輛電動公車，以及電動公務車普及率將達100%；另電動小客車、電動機車2030年市售比將達30%，預計2040年達100%，等同屆時新車只銷售電動車。

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為配合運具電動化及無碳化政策，根據高公局規劃，短期目標，國道服務區設置快充2030年要增加72槍，2024年增加88槍，總計共160槍。

目前清水服務區101年已設置1座簡易充電樁，關西服務區104年設置3座(6槍)交流慢充，西螺北站110年設置2座(4槍)直流快，現行國道服務區業者也陸續撤除慢充，改建快充。

高公局表示，預計113年將完成16處快充站，其中中期計畫推動採土地出租營運，第一期計畫，湖口、清水和東山等3個服務區電車充電24格，111年第一季已經開始營運；第二期計畫，關西、蘇澳、泰安、仁德等4個服務區44格，預計112第三季開始營運，其中關西快充站8月8日已經啟用，泰安、蘇澳、仁德預計8月底啟用，關西和泰安南服務區各設置2格大型車充電車位。

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國道服務區擴大建置電動車充電站。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

後期計畫則推動促參BOT案(民間興建營運後轉移模式)，為首件綠能設施公共建設類別案，高公局表示，剩餘9個國道服務區將拆分成2案，A案有5個服務區提供50格，包括中壢、西湖、南投、關廟服務區、東草屯休息站，預計113年第3季開始營運；B案有4個服務區共40格，包括石碇、西螺、古坑、新營服務區等，預計113年第三季開始營運。

根據高公局估算，國道充電網第一期有28格，第2期有44格，第三期為90格，總計共162格，其中民眾投資6.2億元，估計營運收入可達32億元，其中高公局租金和權利金收入將有3.8億元。

據統計，湖口、清水、東山服務區月平均充電車次，111年1到6月充電車輛月平均有105輛車次，111年7月到12月月平均有1177萬車次，112年1月到6月月平均有1778輛車次，平均每車次充電時間為23.77分鐘。

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