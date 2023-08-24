國道9服務區推動綠能BOT！增90格快充　明年第3季全數完成

▲國道電動車充電站將持續擴大建置。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

記者李姿慧／台北報導

電動車數量不斷成長，預計2040年電動小客車和電動機車市售比將達到100%，等同2040年邁入禁售燃油車、新車只販賣電動車時代，為配合運具電動化，國道服務區也加速建置快充設備，除既有28格外，今年8月底前再增44格，並將採首件綠能BOT案，9服務區將再增90格，明(113)年第三季全數完成。

根據政策規劃，2030年11700輛電動公車，以及電動公務車普及率將達100%；另電動小客車、電動機車2030年市售比將達30%，預計2040年達100%，等同屆時新車只銷售電動車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為配合運具電動化及無碳化政策，根據高公局規劃，短期目標，國道服務區設置快充2030年要增加72槍，2024年增加88槍，總計共160槍。

目前清水服務區101年已設置1座簡易充電樁，關西服務區104年設置3座(6槍)交流慢充，西螺北站110年設置2座(4槍)直流快，現行國道服務區業者也陸續撤除慢充，改建快充。

高公局表示，預計113年將完成16處快充站，其中中期計畫推動採土地出租營運，第一期計畫，湖口、清水和東山等3個服務區電車充電24格，111年第一季已經開始營運；第二期計畫，關西、蘇澳、泰安、仁德等4個服務區44格，預計112第三季開始營運，其中關西快充站8月8日已經啟用，泰安、蘇澳、仁德預計8月底啟用，關西和泰安南服務區各設置2格大型車充電車位。

▲國道服務區擴大建置電動車充電站。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

後期計畫則推動促參BOT案(民間興建營運後轉移模式)，為首件綠能設施公共建設類別案，高公局表示，剩餘9個國道服務區將拆分成2案，A案有5個服務區提供50格，包括中壢、西湖、南投、關廟服務區、東草屯休息站，預計113年第3季開始營運；B案有4個服務區共40格，包括石碇、西螺、古坑、新營服務區等，預計113年第三季開始營運。

根據高公局估算，國道充電網第一期有28格，第2期有44格，第三期為90格，總計共162格，其中民眾投資6.2億元，估計營運收入可達32億元，其中高公局租金和權利金收入將有3.8億元。

據統計，湖口、清水、東山服務區月平均充電車次，111年1到6月充電車輛月平均有105輛車次，111年7月到12月月平均有1177萬車次，112年1月到6月月平均有1778輛車次，平均每車次充電時間為23.77分鐘。