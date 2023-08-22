萬能充超夯！一票爆「狀況也很多」搖頭：不是第一則災情文

▲萬用行動電源發生爆炸。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前一名女子表示，去年12月中買了一款萬能充行動電源，豈料用不到一年，近日要將產品充電時竟爆炸，導致她身上多處燒燙傷，「如果不是男友和男友爸爸及時衝進房間滅火，我真的沒（命）了」，貼文被網友轉PO至網路論壇Dcard。其中，就有人直呼，「這不是第一則災情文」，話題引發討論。

有網友在Dcard發文，「某牌很紅的萬能充行動電源 爆炸…」，坦言自己也有一台，但看到發生爆炸就有點怕怕的，「大家會繼續用嗎？」據了解，近期有不少業者都推出類似的行動電源，主打多功能合一，可磁吸無限充，自帶iPhone Lightning充電線、安卓Type-C充電線、AC插頭，出遊帶一顆就OK。

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不過，就有人在留言處直呼，「這不是第一則災情文」、「當初下單了，爬文之後超怕有狀況，又取消訂單」、「前幾個月另一牌的無線充就燒過，整個熔掉，還不只一人」、「看插頭根本合體在一起，就知道散熱不好，更別說裡面有多亂了」、「我也有兩台類似的，用時手機充電慢不說，那正方型還會發燙。」

▲苦主去年12月中買了該款行充。（圖／翻攝Dcard）

實際查詢，Dcard上確實有人抱怨遇到狀況，但不一定是發生爆炸，「我之前跟網紅團購購買的，買一顆如果壞掉後，就是一直無止盡的退換貨」、「用無線充電的時候，充了大約10分鐘，結果拿起來看的時候，聞到一股類似燒焦味的味道」、「容量跟我想像的完全不一樣！第一天就發現，幾乎是手機充幾%、行動電源就掉幾%。」

其中，還有人發長文指出，「一開始使用，有線接觸不良的問題，但詢問了周遭一樣有購買同款產品的朋友，也都有此問題，所以就沒有放在心上。使用了兩個月的過程中，時常會感受到行充及手機過燙，是會讓原況相機呈現過熱、不能開閃光燈的程度，且接頭會發燙到手摸五秒會自動縮手的那種。」

回顧事件，受害使用者表示，她去年12月14日購買該款萬能充行動電源，平常使用都沒有異狀，還推薦許多朋友購買。然而，她近日將行動電源插在插座上充電時，產品竟突然爆炸，導致她身上多處燒燙傷，「目前人都安全」、「如果不是男友和男友爸爸及時衝進房間滅火，我真的沒（命）了。」

對此，業者在該文下方回應，「早前已與該用戶取得聯繫，因該用戶目前人在海外，我們已安排班機周三前往了解情況，待取得問題商後進行肇事分析報告才能夠釐清真正的肇事原因，販售至今截止至目前為止，此案件為個案發生，還需第三方進行分析後另行通知，我們非常重視此次案件，對於人身安全及產品品質我們更是責無旁貸，但現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解。」

▼業者在該文下方回覆。（圖／翻攝Dcard）