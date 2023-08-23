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才用10個月「iPhone電量超想哭」！1壞習慣曝光

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲原PO抱怨，手機才用10個月，電池健康度剩93%。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

若想維持手機電池健康度，3C達人Tim哥分享1個重要觀念，就是「別讓手機發燙」。而一名果粉抱怨，iPhone14拿不到1年，結果電池健康度剩93%，其他網友看完原PO使用習慣後，秒搖頭「就不能一直插著充電啊！」還有人笑虧，可能與新機將要上市有關，「發表會快到了！」

一名網友在PTT「iOS板」表示，目前iPhone14服役約10個月，使用1A慢速的豆腐頭充電，每天幾乎都24小時插著電，沒有玩耗電、容易發熱的遊戲，若有外出的話，至少也插著16小時以上。

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不過原PO感到困惑的是，明明有開啟「最佳化電池充電」功能，加上充電循環只有65次，「電池健康度怎麼就只剩93%？」原PO也質疑，以前用iPhone其他機款都沒掉這麼快，「這一代明顯掉的速度比較快，大家快準備換電池了嗎？」

另一名果粉使用iPhone14Pro Max，他也回文直呼「這代電池是不是品質不好？」手機才使用半年，使用習慣差不多，電池健康度只剩95%；相較iPhone8 Plus用了5年，要換機時健康度還有80%。

有內行認為，「一直插著不就是常保滿電（傷電池）狀態」、「長期維持高電壓狀態正是不利壽命，還傻傻以為低循環數就永保安康喔」、「最適合的電池放電是20～80%，要讓它正常充放電，長時間充電狀態或放電到極低都是傷害電池耐久度的行為」、「降到30%充電，充到75%就停，給你參考」、「整天插著充電還要求健康度」。

其他果粉也回報電池健康度，「14Pro，首批剩下89%」、「我現在還99%勒，但覺得掉電也蠻快的」、「14Pro，9月買，現在88%」、「14Pro，第二批87%...是因為我太常玩了嗎」、「14Pro Max，首發90%，垃圾電池」。

還有人懷疑，「更新完16.6狂降2%」、「8月狂掉+1，其中感覺有詐」、「會不會是iOS16造成的問題啊」、「我也覺得越接近發表會，電池健康度就會掉超快，發表會買到現在，我7月前都還有100%，8月狂掉，目前剩93%」。

事實上，根據國外科技媒體iMore報導，國外Twitter和Reddit論壇，不少iPhone14系列用戶也留言抱怨，不到11個月，iPhone 14系列電池健康度已經低於90%，另一位用戶反饋健康度已跌至87%。

報導中提到，新款iPhone的電池健康狀況出現問題，一種猜測是由於某些地區的夏季極其炎熱，另一種推測則是電池本身不符合通常的標準。

▲▼ iPhone14開賣（三創） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲不少果粉分享，iPhone14電量狂掉。（示意圖／記者黃克翔攝）

而3C達人Tim哥過去分享，鋰電池的壽命與「完全充放電的循環次數」有關，在常溫環境下充電，有利於延長電池壽命，最佳電池容量是處於40%至80%，手機電量不會過低，同時也能延長電池循環次數。

他Tim哥也表示，他有支iPhone13 Mini拿了1年，電池健康度仍是100%，曝光最重要的觀念是「別讓手機發燙」，也分享5招減少手機發熱機率，如下：

►打開「最佳化電池充電」：這招能讓iPhone記住每日充電模式，當電量充到80%後，充電速度便會放緩。

►隨用隨充：讓手機電池維持在40%～80%就好，避免手機電池隨時都被充到100%，也別用到低於20%電量再充電。

►使用認證過且功能正常的充電設備：Tim哥表示，用對充電設備，習慣充電整晚，或充整天都沒問題，不過每周可以把手機開關機一次。

►注意手機溫度、環境，維持在0度至35度左右：這是最關鍵的一點，因為很多習慣其實都與這點有關。Tim哥表示，如果有辦法不讓手機發熱，其實邊充電邊用也沒問題，因為只要手機不升溫，就不會影響電池。另外，若總在潮濕悶熱的地方充電會傷電池，要避免這樣的環境。

►最好收起快充：Tim哥表示，手機充電時會產生熱量，快充時更明顯，因為電壓跟電流都是比較大的，所以發熱情況會增加。若是真的要用快充，充電時盡量不要用手機，或是想辦法讓手機降溫，也可以換成5W的豆腐頭，不過可能掉電會比充電還快。

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