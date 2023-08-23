25歲韓女騎Gogoro闖國道！還走內線...警攔停喊冤「導航害的」

記者陳以昇／新北報導

國道警察第一大隊員警在汐止北區地磅站執勤時，發現一名女子騎著Gogoro電動車，行駛在國道1號內線第二車道，汽車從她旁呼嘯而過，相當驚險，員警立即鳴笛上前攔停，她表示自己是韓國人，來台旅遊，因導航設定錯誤，才會騎上國道，訊後仍依道交法開罰，並引導她下汐止交流道。

▲25歲韓女誤信導航騎電動車闖國道 。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，25歲李姓韓國籍女子日前來台旅遊，22日中午12時許，她騎著Gogoro電動車要去汐止，卻因導航操作設定不當，引導她騎上國道1號，過程中她還不知已陷入危險中，騎在內線第二車道。

▼25歲韓女誤信導航騎電動車闖國道 。（圖／翻攝自爆料公社）

當時國道第一公路警察大隊員警，在汐止北上地磅站執勤，見狀立即鳴笛上前將她攔停靠路肩，但她已違反道路交通管理處罰條例：可處新台幣3000元以上，6000元以下罰緩，警方依法製單，並協助其重新設定導航往汐止市區離去。

國道警呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

▼警方將她攔停並開罰單 。（圖／翻攝自爆料公社）