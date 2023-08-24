普里格津飛機可能遭「俄羅斯特工」擊落！　民眾聽見巨大爆炸聲

▲俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津23日驚傳墜機身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津23日驚傳墜機身亡，儘管目前飛機失事原因仍有待調查，但外界多數將矛頭指向俄羅斯總統普丁。英國國防部消息人士透露，幕後黑手可能是完全效忠於普丁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）。

根據BBC報導，英國國防部消息人士透露，「普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機事件的幕後黑手可能是完全效忠於普丁的特務部門FSB。」FSB的前身是蘇聯國家安全委員會（KGB），普丁就是KGB特務出身，而FSB目前也負責管理邊境部隊。

▲路透社記者目擊調查人員正在搬運疑似遺體。（圖／路透）



俄羅斯官方指出，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，23日在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，造成機上10人死亡，而普里格津也被列在乘客名單中。

庫任基諾村72歲居民維塔利（Vitaly Stepenok）向路透社表示，「我聽到了爆炸聲，通常情況下，如果爆炸是在地面發生，你會聽到回音，但這只是一聲巨響，我抬頭看到了白煙。」他聽見爆炸聲後就騎著腳踏車跑到現場，「一切都著火了，現場的民眾拖出一個人，是他們（機上乘客）的遺體，但我看不清楚。」

俄羅斯調查人員指出，他們已針對此事展開刑事調查，還有消息人士透露，這架飛機是被地對空導彈擊中，但目前未獲得證實。

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