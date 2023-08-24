專家：普里格津飛機「疑發生爆炸」！　畫面曝2可能失事原因

▲ 普里格津名列失事私人飛機乘客名單。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯瓦格納集團兵變失敗2個月後，首腦普里格津驚傳23日墜機身亡，事故原因眾說紛紜。專家則根據影片中機身快速旋轉、伴隨大量煙霧等跡象判斷，飛機可能因炸彈或導彈攻擊引發爆炸而失事。

據俄國官員說法，這架飛機從莫斯科起飛，飛往聖彼得堡途中在西部特維爾地區庫真基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。飛行數據顯示，飛機爬升至2萬8000英呎高度後突然停止傳送定位資訊。官媒聲稱，飛機起飛約半小時後失事，因撞擊而燒毀，現場尋獲8具遺體。

資深科學及航太記者歐布萊恩（Miles O'Brien）根據《俄新社》公布的墜機影片向CNN指出，「一邊旋轉一邊快速墜落，還拖著大量煙霧，所以這架飛機當時著火了，而且看起來有些構造、空氣動力學表面不見了。」

歐布萊恩說明，「如果沒有發生非常不尋常的事，飛機不會像這樣從空中災難性墜落」，可能是內部或外部發生爆炸所引起，例如機上有爆裂物，或是飛機被導彈擊中。

美國聯邦航空總署（FAA）前安全檢查員索西（David Soucie）也認同這種可能，且從影片上看來，飛機墜落時看起來僅剩下一側機翼。