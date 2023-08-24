攜手孳清護校園　黃偉哲開學前夕發送給家長的一封信

▲台南市長黃偉哲特別於開學前夕發送給各校家長會長及家長團體理事長「孳清做伙來、攜手護校園」一封信，全面動員守護學生健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

革熱疫情持續延燒，近期受颱風後及午後陣雨影響，加上夏季天氣潮濕悶熱，助長病媒蚊孳生及疾病傳播，防疫壓力倍增，亟須市民共同攜手，台南市長黃偉哲特別於開學前夕發送給各校家長會長及家長團體理事長「孳清做伙來、攜手護校園」一封信，全面動員守護學生健康。

黃偉哲市長表示，感謝各位家長長期以來對教育的支持與關心，值此登革熱疫情升溫之際，懇請大家在暑假期間，能持續進行個人住家內外積水容器的孳清。根據以往經驗，強降雨過後1到2週病媒蚊指數會有急遽上升情形，目前台南市登革熱疫情嚴峻，需要合作防堵疫情，特別是8月30日即將開學，需要大家每日進行校園與住家周邊環境的巡檢與孳清，徹底落實「巡、倒、清、刷」，以杜絕病媒蚊孳生機會。

教育局鄭新輝局長表示，為了加強環境整理及防治登革熱疫情，特訂8月23、24兩天為「全市校園防疫清潔日」，台南市各國中小把握開學前雨過天晴的好天氣，號召行政團隊、老師、志工及校友等人力，共同清理校園環境，守護師生安全，也讓家長放心。為加強防疫宣導，教育局也製作防疫小技巧影片，並公布在教育局網站防疫專區及教育局臉書「教育花路米」，供民眾點閱分享，共同提升防疫知能。

教育局表示，防疫如作戰，清除病媒蚊人人有責。校園孳清專案稽查開學後亦將持續進行，由各駐區督學及教育局人力每日定期巡檢，確保各項防疫工作落實。期盼大家能踴躍參與校園及社區登革熱防疫及宣導尖兵，一起成為守護學童安全的最佳後盾。